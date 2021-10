Königs Wusterhausener Fahrradparkhaus: Stadt hofft auf baldigen Baubeginn

Königs Wusterhausen

Das geplante Fahrradparkhaus ist in Königs Wusterhausen eine Endlosgeschichte. Seit drei Jahren steht der Baubeginn „kurz bevor“, eigentlich sollte es nach den ursprünglichen Planungen 2019 eröffnet werden. Dann wurde der Baubeginn verschoben, die Fertigstellung für 2021 avisiert. Tatsächlich ist aber bis heute noch nicht einmal der Grundstein gelegt. Am Dienstag äußerte sich Bürgermeisterin Michaela Wiezorek (parteilos) allerdings in der SVV zuversichtlich, dass bald mit den Arbeiten begonnen werden kann. „Wir können jetzt mit der Gründung beginnen“, so Wiezorek.

Blick auf den Standort des geplanten Fahrradparkhauses am Bahnhof Königs Wusterhausen. Quelle: Frank Pawlowski

Größtes Hindernis sei die Abstimmung mit der Bahn gewesen, sagte die Rathauschefin. Es habe eine endgültige Genehmigung der Bahn für den Bau des Fahrradparkhauses am Bahnhof gebraucht. Eingereicht wurden die Planungen dafür bereits im vorigen Herbst. Die Genehmigung sei aber erst jetzt erteilt worden. „Die Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn gestaltete sich ziemlich unbefriedigend“, sagte die Bürgermeisterin. „Solche Zeiträume sind keinem Bürger vermittelbar.“

2,6 Millionen Euro geschätzte Gesamtkosten

Das Fahrradparkhaus ist für die Stadt ein Vorzeigeprojekt – zumindest war es das, als die ersten Planungen dafür im Jahr 2016 begannen. 2018 sagte das Land Brandenburg zu, einen Großteil Baukosten zu fördern. Damals ging man von 2,6 Millionen Euro Baukosten aus, das Land bezahlt davon knapp 1,9 Millionen. Ob es dabei bleibt, ist aber fraglich, die Kosten fürs Bauen sind seither drastisch gestiegen.

Hinzu kommt aber noch ein weiteres Problem: Die Stadt hat bei ihren bisherigen Ausschreibungen kein Unternehmen gefunden hat, das das Parkhaus bauen wollte. Auf die erste Ausschreibung im November 2020 meldete sich überhaupt keine Firma. Bei der zweiten gab es zwar ein Angebot, das war nach damaligen Rathausangaben aber unzulässig.

Nächste Ausschreibung soll kommen

Jetzt, da die letzte große planerische Hürde aus dem Weg geräumt ist, soll die nächste Ausschreibung in die Wege geleitet werden. Die Hoffnung ist, dass das Parkhaus im kommenden Jahr errichtet werden kann.

Fahrradparkhäuser sind in Brandenburgischen Städten noch immer eine Seltenheit. Königs Wusterhausen wäre nach Bernau, Oranienburg und Potsdam die vierte Stadt im Land, in der Einwohner, Pendler oder Touristen ihr Fahrrad am Bahnhof in einem wetter- und idealerweise auch diebstahlgeschützten Parkhaus abstellen können. Das Parkhaus soll dabei helfen, dass mehr Menschen auf die Bahn umsteigen.

Von Oliver Fischer