Corona-Streit: RKI gab keine Empfehlung für verkürzten Stadtrat

Königs Wusterhausen

Wie lange darf der Königs Wusterhausener Stadtrat in Corona-Zeiten tagen? Daran schieden sich in der jüngsten Sitzung die Geister. Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) verließ die Sitzung vorzeitig nach zwei Stunden und berief sich auf eine Empfehlung des Robert-Koch-Instituts für die SVV. Das Institut bestreitet allerdings, eine solche Empfehlung gegeben zu haben.

Empfehlung „für zwei Stunden“

Laut Rathaus empfahl das RKI eine Sitzungsdauer für den Stadtrat am 2. Mai in der Paul-Dinter-Halle eine Sitzungsdauer von zwei Stunden. Der Bürgermeister hatte deshalb eine reduzierte Tagesordnung mit dieser Zeitbegrenzung beantragt. Das wurde in der Sitzung mehrheitlich abgelehnt. Ennullat, die Rathausmitarbeiter und drei Fraktionen verabschiedeten sich dennoch nach zwei Stunden. 24 der 37 SVV-Mitglieder tagten alleine weiter.

Anzeige

RKI berät nicht zu Veranstaltungen

Beim Robert-Koch-Institut weiß man nichts von einer Empfehlung zur Sitzungsdauer in Königs Wusterhausen. „Das RKI berät generell niemanden im Hinblick auf die Durchführung einer konkreten Veranstaltung, das wäre die Aufgabe des örtlichen Gesundheitsamtes“, teilte Pressesprecherin Susanne Glasmacher auf MAZ-Anfrage mit. Ein namentlich genannter Mitarbeiter, mit dem es laut Königs Wusterhausener Stadtverwaltung ein Gespräch gegeben habe, sei im Institut nicht bekannt.

Weitere MAZ+ Artikel

Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW). Quelle: Gerlinde Irmscher

Das Rathaus bleibt dabei, dass Telefonate mit dem RKI und dem Gesundheitsministerium geführt worden seien. Die übermittelten Empfehlungen seien eindeutig gewesen und resultierten auch aus den baulichen Gegebenheiten in der Paul-Dinter-Halle, teilte ein Sprecher auf MAZ-Anfrage mit. Von einer empfohlenen Zwei-Stunden-Frist des RKI, auf die noch Montag in einer Mitteilung der Stadt hingewiesen wurde, ist allerdings nicht mehr die Rede. Die Rücksprachen seien ein „ergänzender Rat“ gewesen, heißt es nun. Seinen Angaben zufolge hat die Stadt die zweistündige Sitzungsdauer selbst festgelegt. „Gestützt hat sich die Gefährdungsbeurteilung durch die Stadtverwaltung auf die Empfehlungen unseres Ingenieurs für Arbeitssicherheit“, außerdem auf eine Risikobewertung des Landkreises und die Eindämmungsverordnung des Landes.

Vorgaben beim Kreis ungekannt

Der Landkreis Dahme-Spreewald hat nach Angaben eines Sprechers keine Einschätzung zur Sitzungsdauer abgegeben. Vorgaben dazu seien nicht bekannt. Bei den Sitzungen seien die allgemeinen Corona-Hygieneregeln zu beachten.

CDU-Fraktionschef Christian Möbus. Quelle: Karoline Wolf

Die CDU-Fraktion sieht nach eigenen Nachfragen beim Robert-Koch-Institut und beim Landkreis den Bürgermeister „entlarvt“, wie Vorsitzender Christian Möbus sagte. Er hatte schon in der SVV von einem „unwürdigen Schauspiel“ gesprochen. Nun stelle sich heraus, dass „die Gründe für den Eklat ausgedacht waren“, so Möbus. Die Corona-Krise habe herhalten müssen, um den Beschluss wichtiger Vorlagen zu verhindern. „Nach dieser Show muss sich der Bürgermeister auch die Frage gefallen lassen, ob er für dieses Amt geeignet ist“, sagte Möbus. Er verwies darauf, dass Ennullat selbst den Sonnabend als Sitzungstag und zunächst eine Dauer der SVV von 9 bis 17 Uhr vorgeschlagen hatte. Laut Rathaus-Sprecher sei das schon eine Einschränkung gewesen, weil laut Geschäftsordnung die Versammlung bis 21.30 Uhr hätte tagen können.

Bürgermeister fordert Entschuldigung

Bürgermeister Swen Ennullat warf dem CDU-Fraktionschef unterdessen vor, zu lügen. Die Fraktion unterstelle der Verwaltung, dass sie sich im Vorfeld der SVV nicht beim Robert-Koch-Institut erkundigt habe. Ennullat forderte Möbus deshalb auf, sich in der nächsten SVV öffentlich zu entschuldigen. Das habe er gar nicht behauptet, entgegnet Möbus. Falsch sei die Aussage des Bürgermeisters gewesen, das RKI habe empfohlen, dass die SVV nicht länger als zwei Stunden dauern dürfe.

Lesen Sie auch:

Von Frank Pawlowski