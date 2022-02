Das Königs Wusterhausener Rathaus ist zu klein. Bürgermeisterin Michaela Wiezorek will deshalb eine Containeranlage aufstellen und dafür auf eine geplante Kita verzichten. Die Grünen sind empört.

Königs Wusterhausen: Bürgermeisterin Wiezorek kippt Pläne für Kita in der Scheederstraße

Bildung - Königs Wusterhausen: Bürgermeisterin Wiezorek kippt Pläne für Kita in der Scheederstraße

Bildung - Königs Wusterhausen: Bürgermeisterin Wiezorek kippt Pläne für Kita in der Scheederstraße