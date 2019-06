Königs Wusterhausen Körbiskrug - 80-Jährige beim Baden gestorben Eine 80-jährie Frau aus Berlin ist am Mittwochnachmittag nach dem Baden im kniehohen Wasser zusammengebrochen. Die Reanimation war ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt nun die Todesursache

Am FKK-Strand des Großen Tonteichs in Körbiskrug ist am Mittwoch eine Rentnerin gestorben. Quelle: Thomas Seifert