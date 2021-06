Körbiskrug: Vollsperrung für Vollendung des Gehweges

Körbiskrug

Der Gehweg entlang der Spreewaldstraße in Körbiskrug wird zwischen der Straße Am Todnitzsee und dem Ortsausgang Richtung Bestensee komplettiert. Dazu muss unter anderem die Brücke über den Verbindungsgraben zwischen dem Zeesener See und dem Todnitzsee verbreitert werden, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt Königs Wusterhausen heißt. Die Bauarbeiten machen es laut dieser Presseinformation notwendig, dass die Strecke zwischen der Senziger Straße und Am Bahndamm vollgesperrt wird.

Umleitung gilt ab dem 5. Juli

Mit den Vorbereitungen der Baumaßnahme soll am Montag, dem 28. Juni, begonnen werden. Die Vollsperrung werde voraussichtlich ab dem 5. Juli und insgesamt drei Monate lang gelten. Die Umleitung führt vom Kreisverkehr Pätz über die Bundesstraße B 246 nach Bestensee und von dort über die Königs Wusterhausener Straße wieder nach Zeesen.

Die Straße Am Bahndamm in Körbiskrug werde zudem als Sackgasse ausgewiesen. So soll Schleichverkehr „an der Baustelle vorbei“ vermieden werden.Herzstück der Maßnahme ist der Bau einer Mittelinsel von Pätz kommend am Ortseingang Körbiskrug, wo auch eine weitere Bushaltestelle eingerichtet werden soll. So können Fußgänger und den Gehweg nutzende Radfahrer vom neuen Gehweg aus sicher die Ortslage Körbiskrug im Bereich der Senziger Straße erreichen.

Busverkehr soll weiter möglich sein

Zu Details der Wegeführung der Busse der Regionalen Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald soll es gesonderte Beratungen und Entscheidungen festgelegt. Die Bürgerinnen und Bürger aus Körbiskrug sollen aber, wie die Stadt betont, wie gewohnt den öffentlichen Personennahverkehr nutzen können. Während dem Fortschritt der Baumaßnahme könne es nicht vermieden werden, dass noch es noch weitere Änderungen im Straßenverkehr gibt. Darüber werde die Stadtverwaltung gesondert informieren.

Von MAZonline