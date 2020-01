Königs Wusterhausen

Das politische Klima in Königs Wusterhausen ist schlecht. Ein Wandel ist dringend nötig, sonst bleibt nicht nur der Haushalt auf der Strecke. Im aktuellen Streit wird deutlich, woran es hapert – an der Bereitschaft zum Kompromiss und zur Einigung. Der Bürgermeister will oft mit dem Kopf durch die Wand. Das Verhältnis zum Stadtrat und zum Landkreis leidet darunter. Aber auch manche Stadtpolitiker müssen über ihren Schatten springen. Der Rathaus-Chef wird bei jeder sich bietenden Gelegenheit zur Zielscheibe gemacht. Mit einem politischen Streit um die beste Lösung für die Stadt hat das alles längst nichts mehr zu tun. Darauf wird es aber in Zukunft ankommen in Königs Wusterhausen. Die Herausforderungen sind riesig. Zuzug, Verkehr, Digitalisierung, Kinderbetreuung, Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche. Der Sachverstand aller Stadtpolitiker wird gefragt sein, um das gut zu meistern. Das geht aber nur in einem freundlichen Klima.

Von Frank Pawlowski