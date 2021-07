Königs Wusterhausen

Die Königs Wusterhausener haben entschieden, und sie haben es deutlich getan. 52,6 Prozent für Michaela Wiezorek und Sieg im ersten Wahlgang. Das ist ein derart klares Ergebnis, wie es selbst Vertreter des Bündnisses, das hinter der Kandidatin stand, kaum für möglich gehalten hätten.

Aber alle Beteiligten muss auch klar sein: Die neue Bürgermeisterin ist nicht wegen ihrer bisherigen Erfolge ins Amt gewählt worden, nicht wegen ihrer politischen Erfahrung, nicht wegen ihrer guten Arbeit oder ihrer Ausstrahlung. Sie war ein unbeschriebenes Blatt, als ihr Name erstmals präsentiert wurde – und daran hat auch der Wahlkampf nicht viel geändert.

Einzige ernst zu nehmende Alternative

Michaela Wiezorek ist am Ende gewählt worden, weil sie die einzige ernst zu nehmende Alternative zu Swen Ennullat war, und weil die Königs Wusterhausener genug von Ennullat hatten und all dem Zank, der ihn umgibt. Die Stadt sehnt sich nach Ruhe und Frieden, sie sehnt sich nach konstruktivem Miteinander, nach planvollem Agieren, nach Konsens.

Dass es das alles mit Ennullat nicht geben würde, war offenkundig. Vor allem deshalb setzten die Königs Wusterhausener all ihr Vertrauen auf die ihnen unbekannte Kandidatin Michaela Wiezorek.

Politik muss zur Sacharbeit zurückfinden

Mit dieser Wahl ist deshalb ein gehöriger Vertrauensvorschuss verbunden und auch eine gehörige Portion Hoffnung. Die Bürger wollen, dass sich jetzt tatsächlich Dinge ändern in der Stadt, und dass sich auch Dinge ändern in der Kommunalpolitik. Es darf künftig nicht mehr nur darum gehen, wer seinen Dickschädel durchsetzt, wer am Ende Recht behält und wer wen vor den Richter zerrt.

Vielmehr müssen Bürgermeisterin und Stadtverordnetenversammlung den Weg zurück zur Sacharbeit finden. Es gilt schließlich, dringend nötige Entscheidungen zur Schulstandorten und zur Stadtentwicklung zu treffen.

Bürgermeisterin muss auch das Rathaus einen

Dabei werden sich auch die politischen Kräfte neu sortieren. Weil der gemeinsame Gegner nicht mehr da ist, wird sich das Bündnis 21 in seine Bestandteile auflösen. Statt Einheitsfront wird es politische Vielfalt geben, unterschiedliche Meinungen, unsichere Mehrheiten – auch damit wird Michaela Wiezorek umgehen müssen. Sie muss zudem diejenigen einfangen, die zuletzt Ennullat unterstützten und sich als Minderheit in der SVV politisch untergebuttert fühlten. Und sie muss das Rathaus einen, das nach drei Jahren Swen Ennullat, einer schweren Abwahlschlacht und einem zähen Wahlkampf genauso zerrissen ist wie die Stadt, und wo bei einigen Beschäftigten Verunsicherung und Zukunftsangst herrschen.

Das sind große Herausforderungen, vor denen Michaela Wiezorek nun steht. Sie wird sie in den Griff bekommen müssen. Und das nicht, weil das Bündnis es versprochen hat, weil es Punkte bei irgendwelchen Parteianhängern oder Wählern bringt. Sondern weil die Stadt es verdient hat. Und weil die Königs Wusterhausener es von ihr erwarten.

Von Oliver Fischer