Bei der Bürgermeisterwahl in Königs Wusterhausen am Sonntag tritt auch Ex-Amtsinhaber Swen Ennullat wieder an. Er suggeriert Bürgernähe, meint aber etwas anderes. Und auch Bündnis-Kandidatin Michaela Wiezorek stünde im Fall ihrer Wahl vor Herausforderungen. Ein Kommentar.