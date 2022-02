Schönefeld

Beamte stoppten am Mittwochabend in Schönefeld einen BMW mit polnischen Kennzeichen. Kurz davor warf dessen Fahrer ein Tütchen aus dem Auto: Drogen.

Nach Vortest, der positiv auf Cannabis und Amphetamine reagierte, gab der 36-Jährige weitere Betäubungsmittel heraus. Er legte einen gefälschten bulgarischen Ausweis und Führerschein vor.

Königs Wusterhausen: Karambolage an der Kreuzung

Ein VW-Transporter war am Donnerstagmorgen an der Ecke Berliner Straße/Darwinbogen in Königs Wusterhausen mit einer Ford-Fahrerin (36) zusammengestoßen. Sie kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Bei einem Schaden von mehreren Tausend Euro waren beide Autos anschließend nicht mehr fahrbereit. Nach einer halben Stunde war die Kreuzung der B 179 wieder frei.

Bestensee: E-Bikes und Werkzeug bei Einbrüchen gestohlen

Unbekannte sind vermutlich in der Nacht zum Mittwoch in das Nebengelass eines Bungalows in der Siedlung am Schenkendorfer Weg in Bestensee eingestiegen: Sie stahlen zwei E-Bikes und Werkzeug. Der Schaden beträgt mehr als 4.000 Euro. In der Franz-Künstler-Straße wurde später eine Garage aufgebrochen, um Werkzeug zu entwenden. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 2.500 Euro.

Schwielochsee: Betrunkener rammt Baum und überschlägt sich

Ein betrunkener Skoda-Fahrer (41) kam am Mittwochnachmittag zwischen Trebatsch und Zaue auf gerader Strecke von der Straße ab, rammte einen Baum und überschlug sich. Der Mann verletzte sich dabei leicht. Der Atemalkoholtest zeigte indes 2,28 Promille an.

Von MAZonline