Eigentlich hätte die Cellistin Stefanie John zusammen mit einem weiteren Musiker Anfang April in der Reihe „Klassik und Me(e)hr“ in Königs Wusterhausen auftreten sollen. „Das ist ja dann alles hinfällig geworden“, sagt Uta Carina Kurz bedauernd. Doch die Konzertveranstalterin, die selbst Sängerin ist, hat sich nicht entmutigen lassen und neu geplant. Sie hat Hygienekonzepte überlegt, um den Corona-Bedingungen gerecht zu werden und dennoch sinnvoll Konzerte durchführen zu können.

Die Cellistin kümmert sich nicht um musikalische Genre-Grenzen

Das Konzert, das das den Frühling ankündigende kleine Festival „Klassik und Me(e)hr“ hätte beschließen sollen, wird nun stattdessen am 1. November um 17 Uhr stattfinden. Stefanie John, die sich auf kein Genre festlegen lässt, weil sie die Musik macht, die sie berührt und dabei gerne Filmmusik, Tango, eigene Kompositionen, Klassik, House-Musik oder Folk mischt, will „Lieblingsstücke“ spielen. Es war ursprünglich schon gut nachgefragt und so einige der im April Interessierten werden ihre Tickets für das neu angesetzte Konzert nehmen. „Es gibt aber noch Restkarten“, sagt Uta Carina Kurz.

Kaffeeklatsch mit Musik

Sie selbst wird bereits am 4. Oktober wieder in Königs Wusterhausen auftreten. Lange hat sie in Zeesen gelebt, ihre Auftritte in Königs Wusterhausen sind ihr nach wie vor sehr wichtig. In kleinerer Form als gewohnt wird sie ein eigenes maritimes Programm vorstellen. Ursprünglich sollte ein Shanty-Chor mit ihr zusammen auftreten. Nun wird sie Seemannslieder und Schlager zur Seefahrt ohne stimmungsvolle Stimmgewalt im Hintergrund zum Besten geben. Sie hat gerade eine neue CD herausgebracht: „Volle Fahrt voraus – 15 Jahre mit dem Hamburger Fischmarkt auf Reisen“. „Das wird ein Kaffeeklatsch mit Musik“, kündigt sie den Sonntagnachmittag im Festsaal der Kavalierhäuser am Schloss an. Ab 14 Uhr dürfen ihre Fans hinein, nur bis zu 40 Personen dürfen aufgrund der Corona-Einschränkungen an Tischen platziert werden. Für gewöhnlich werden solche Nachmittage bei ihr zur „60plus-Party“, „aber wir dürfen natürlich nicht so richtig Party feiern“, betont sie.

Beliebte Stars zum Auftakt der Reihe

Längst ist sie dabei, „Klassik und Me(e)hr“ für das kommende Jahr zu planen. Fest steht, dass es am 24. Januar 2021 wieder weitergehen wird. Seit mittlerweile neun Jahren gehört Uta Carina Kurz mit dem kleinen Festival zum festen Kulturprogramm in der Stadt.

„Wir hoffen, dass alles machbar ist“, sagt sie. Die beiden nun demnächst anstehenden Konzerte werden auch dafür noch hilfreiche Erfahrungen bieten. Den Auftakt werden am 24. Januar 2021 dann wieder Marina und Michael Kaljushny machen, sie haben in der Stadt längst viele Fans.

Karen Grunow