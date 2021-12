Königs Wusterhausen

Zum Weihnachtsfest gehört für viele der Besuch in der Kirche dazu. Und einige Gemeinden haben sich besondere Programme ausgedacht, um mit den Menschen gemeinsam Weihnachten zu feiern.

Musikalische Christnacht in Königs Wusterhausen

Ab 22.30 Uhr wird es am 24. Dezember in der Kreuzkirche Königs Wusterhausen eine „musikalische Christnacht“ geben. Laut Ankündigung stehen „Texte, Lieder, Arien, Kantaten sowie Chor,- Orgel und Instrumentalmusik zum Weihnachtsfest“ auf dem Programm.

Der Eintritt ist frei. Für den Besuch gilt die 3G-Regel. Besucher müssen also entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Die maximale Besucherzahl liegt bei 100.

Gottesdienst mit Krippenspiel in Großziethen

Im Gemeindezentrum Großziethen wird es am 24. Dezember um 14 und um 15.30 Uhr Gottesdienste mit Krippenspiel geben. Für den Besuch gilt die 2G-Plus-Regel. Besucher müssen also geimpft oder genesen sein und einen tagesaktuellen Test vorzeigen. Zusätzlich gilt während der Veranstaltung eine Maskenpflicht. Anmeldungen sind dafür erforderlich.

Gottesdienste mit Krippenspielen gibt es außerdem in der Kirche „Peter und Paul“ in Rosenthal um 17 Uhr. Außerdem auch im Gemeindezentrum Mahlow, um 15 Uhr. Dort ist eine vorherige Anmeldung mit Angabe von Name, Emailadresse und weiterem zwingend notwendig.

Weitere Gottesdienste mit Krippenspiel gibt es ab 14 Uhr in der Dorfkirche Rangsdorf und ab 16 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche Zossen. Dort findet das Krippenspiel digital statt.

Christvesper unter freiem Himmel in Blankenfelde

Um 15.30 und um 17 Uhr findet am 24. Dezember ein Open-Air-Christvesper mit Posaunenchor an der Dorfkirche Blankenfelde statt. Eine telefonische Anmeldung unter der 0 33 79/37 27 78 oder per Mail unter anmeldung@ev-kirche-blankenfelde.de ist für die Teilnahme erforderlich.

In Zeuthen findet Heiligabend um 16 Uhr eine Christvesper unter freiem Himmel rund um die Dorfkirche statt. Um 15.30 und 17 Uhr gibt es eine Open-Air-Christvesper mit Posaunenchor an der Dorfkirche Blankenfelde. Und in Trebbin wird um 18.30 Uhr bei einem Gottesdienst das Christkind vor der Annenkapelle in die Krippe gelegt.

In der Dorfkirche Wünsdorf findet um 20 Uhr die Christvesper mit einem Posaunenchor statt. Es gilt die 2G-Regel. Um eine vorherige Anmeldung wird gebeten, Telefonnummer: 03 37 02/6 65 02 oder per Mail an wuensdorf@kkzf.de

Weihnachtskonzert in der Dorfkirche Schönefeld

Am 1. Weihnachtstag wird um 17 Uhr in der Dorfkirche Schönefeld ein Weihnachtskonzert mit Werken von Corelli, Vivaldi, Geminiani, Bach, Gounod und Morricone stattfinden. Der Eintritt kostet zehn Euro an der Abendkasse oder im Kartenvorverkauf im Gemeindebüro.

Am 2. Weihnachtstag findet in der Kirche in Jänickendorf um 10 Uhr ein Festgottesdienst mit Posaunenchor statt. Um 11 Uhr wird die Vikarin Heesing-Rempel in der Dorfkirche Rangsdorf mit einem musikalischen Gottesdienst verabschiedet. Und um 17 Uhr gibt es eine musikalische Weihnacht in der St.-Moritz-Kirche in Mittenwalde.

