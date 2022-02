Königs Wusterhausen

Etliche Menschen im Landkreis Dahme-Spreewald möchten die Ukrainer im Krieg gegen Russland unterstützen. Viele Privatleute riefen deshalb zu Spenden- und Hilfsaktionen auf – die Solidarität ist groß.

Hilfe für Ukraine in Wildau

„Unser Laden ist voll, wir können nichts mehr annehmen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht“, sagt Kristin Leonhardt. Sie ist Geschäftsführerin vom Café 21 in Wildau. Am Sonntag rief sie über die Facebookseite des Cafés dazu auf, am Montag Sachspenden in das Café zu bringen. Und die Resonanz war riesig: Schon gegen elf Uhr am Montag spendeten so viele Menschen, dass sie nichts mehr annehmen konnte.

„Die Menschen kamen im Minutentakt. Sie freuen sich, dass sie so schnell und unkompliziert helfen können. Viele sagten, dass sie sich selbst freuen würden, würde man ihnen in solch einer Situation helfen“, sagt Kristin Leonhardt. Gemeinsam mit ihrer Schwester, Doreen Leonhardt, die das Geschäft Coffee Queen in Wildau leitet und der Potsdamer KFZ-Werkstatt Erol organisierte sie den Aufruf.

Inzwischen sei ein 40-Tonnen-LKW voll mit Sachspenden. Kinderspielzeug, Schlafsäcke, Mäntel, Decken, Insulin für Diabetiker – das und viele weitere Spenden sollen schon morgen von der Familie Erol an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht werden. „Die Situation in der Ukraine zerreißt mir das Herz. Die Menschen in der Ukraine verlieren alles und wir müssen ihnen helfen, man kann nicht weggucken“, sagt Kristin Leonhardt. Sie hofft darauf, die Spendenaktion bald wiederholen zu können.

Spendensammeln auch in Königs Wusterhausen

Bis zum Donnerstag um 15 Uhr können Sachspenden auch bei der Hauskrankenpflege Brendel in Königs Wusterhausen abgegeben werden. Die Aktion läuft seit Montag, „die Menschen kommen im Minutentakt, es ist Wahnsinn“, sagt Martin Brendel. Er ist Geschäftsführer des Unternehmens. Mit weiteren macht er sich mit den bis dahin gesammelten Spenden mit vier Transportern auf den Weg an die polnisch-ukrainische Grenze.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schon heute seien über 60 Menschen mit Spenden gekommen. „Teilweise haben sie die Sache kurz zuvor nagelneu bei C&A eingekauft“, sagt er. Die Spendenbereitschaft der Menschen übersteigt seine Erwartungen. „Ich danke allen, die etwas zu Entbehren haben und die Sachen hier abgeben“, sagt er.

Selbst weiß er um die Situation in der Ukraine genaustens bescheid. Im ukrainischen Lemberg hat der Unternehmer eine zweite Firma mit zwei Angestellten. Zu einer Angestellten bestehe Kontakt, sie ist laut Brendel auf dem Weg zur polnischen Grenze. „Zur zweiten Angestellten fehlt seit dem Wochenende der Kontakt“, sagt er.

Auch für geflüchtete Ukrainer wird gesammelt

Wegen des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine sehen sich immer mehr Ukrainer gezwungen, ihr Land zu verlassen. Schätzungen der Vereinten Nationen gehen davon aus, dass zwischen vier und sieben Millionen Ukrainer ihr Land wegen des Einmarschs Russlands verlassen werden. Bis zum Sonntag seien etwa 200.000 Menschen nach Polen eingereist, teilt der polnische Grenzschutz mit. Einige von ihnen werden vermutlich auch im Landkreis Dahme-Spreewald ankommen – in Heidesee soll ihnen geholfen werden.

„Wir wollen den Menschen die hier ankommen helfen, damit sie gut hier ankommen und sie alles wichtige haben“, sagt Andreas Beer. Er ist Bundeswehrsoldat und organisiert zusammen mit Marcel Koch einen Spendenaufruf in Heidesee.

Sämtliche Spenden können diesen Freitag (12 bis 18 Uhr), Samstag und Sonntag (10 bis 16 Uhr) im Dorfgemeinschaftshaus Blossin abgegeben werden. Die Sachspenden sollen dann zielgerichtet an Ukrainer verteilt werden, die im Landkreis Dahme-Spreewald ankommen werden. Marcel Koch selbst rechnet mit bis zu 750 Ukrainern, die im Landkreis Schutz vor Wladimir Putins Krieg in der Ukraine suchen.

Die Spenden werden bedarfsgerecht verteilt

Auch hier scheint die Resonanz groß zu sein. „In den ersten 24 Stunden habe ich über 150 Anfragen gehabt“, sagt Andreas Beer. In der Facebookgruppe „Wir in Heidesee“ hat er seinen Spendenaufruf öffentlich gemacht. Für die Koordinierung steht er im engen Kontakt mit dem Landkreis.

Sämtliche Spenden sollen genaustens protokolliert werden – auch wird festgehalten, wohin sie geschickt werden, wenn feststeht, wo die Ukrainer im Landkreis unterkommen werden. Zusätzlich sollen Kleidungsspenden nach Größe sortiert werden und wie alle anderen Spenden bedarfsgerecht verteilt werden. „Wir bitten deshalb um gut erhaltene Spenden“, sagt Andreas Beer.

Auch wird er am Wochenende, wenn die Aktion losgeht, eine Box für Geldspenden aufstellen. Damit sollen zwei Übersetzungsgeräte finanziert werden.

Von Steve Reutter