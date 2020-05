Hilfe oder Almosen: Kritik am kostenlosen Mittagessen für Kinder

Königs Wusterhausen

Die gemeinsame Fraktion von Unabhängiger Bürgerliste und Frauenliste im Königs Wusterhausener Stadtrat hat einen Beschluss zur kostenlosen Mittagsversorgung von Kinder aus bedürftigen Familien scharf kritisiert. „Familien sind nicht bedürftig. Familien brauchen keine Almosen“, erklärte die Vorsitzende der Fraktion UBL/UFL, Birgit Uhlworm.

Laut dem mehrheitlichen Beschluss sollen möglichst schon ab dieser Woche das Mittag nach Hause geliefert bekommen. Die Stadt solle dafür einen Caterer und einen Lieferdienst beauftragen. Versorgt werden sollen Kinder, die auch in der Kita und in der Schule nichts oder weniger für das Essen bezahlen müssen. Die Lieferungen sollen solange erfolgen, wie Kitas und Schulen wegen Corona geschlossen sind. Ein fast gleichlautender Antrag war kürzlich in Wiuldau beschlossen worden.

Fraktion: Eltern wird unterstellt, ihre Kinder nicht versorgen zu können

Nach Ansicht der UBL/UFL-Fraktion werde den Eltern unterstellt, dass sie ihre Kinder nicht mit einem warmen Mittagessen versorgen. Das weist de Fraktion energisch zurück. Die Versorgung gehöre zu den Selbstverständlichkeiten in Familien. Was den Eltern fehle, sei Geld, um ihre Kinder angesichts steigender Lebensmittelpreise vollwertig ernähren zu können, so Fraktionschefin Uhlworm. Sie forderte,den Regelsatz in der Grundsicherung dringend zu erhöhen.

Beschluss in der SVV am Samstag

Der Essen-Beschluss wurde von SPD, CDU, Linken, Bündnisgrünen, Wir für KW/BVO sowie zwei fraktionslosen Stadtverordneten im Stadtrat eingebracht. Ein ähnlicher AfD-Antrag, den Uhlworm mit der selben Begründung kritisiert, wurde zuvor abgelehnt. AfD, UBL/UFL sowie fast die gesamte FWKW-Fraktion hatten da die Sitzung schon gemeinsam mit dem Bürgermeister vorzeitig verlassen. Das wurde mit dem Schutz vor einer Corona-Ansteckung begründet. Die Mehrheit der SVV tagte alleine weiter.

Von Frank Pawlowski