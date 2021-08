Königs Wusterhausen

Einbrecher verschafften sich in der Nacht zum Dienstag Zutritt zu einem Baustellengelände in der Max-Werner-Straße in Königs Wusterhausen. Dort öffneten sie vier Container. Aus diesen stahlen sie mehrere Hundert Meter Kupferkabel und Werkzeug. Es muss von einem Gesamtschaden im vierstelligen Eurobereich ausgegangen werden. Kriminaltechniker sicherten am Tatort zahlreiche Spuren.

Von MAZonline