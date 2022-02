Königs Wusterhausen

Der Landkreis Dahme-Spreewald (LDS) hat am Donnerstag, dem 3. Februar, in Sachen Corona eine weitere Marke gebrochen: Seit Pandemiebeginn haben sich in dem Landkreis mehr als 25.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Am Donnerstag meldete das Landesamt für Gesundheit insgesamt 541 Neuinfektionen in LDS. Die Zahl, der seit Pandemiebeginn Infizierten, stieg damit auf insgesamt 25.456. Der Landkreis hat 173.300 Einwohner. 348 Menschen sind im Zusammenhang mit Corona verstorben. Erst am Montag kam ein weiterer Todesfall hinzu. Auch steigt die Sieben-Tages-Inzidenz in dem Landkreis wieder.

Die Sieben-Tages-Inzidenz in LDS steigt weiter

Meldete das Gesundheitsamt am Mittwoch noch eine Inzidenz von 1156, lag sie am Donnerstag bei 1324. Unterdessen hat der Nachbarkreis Teltow-Fläming die 2000er Grenze überschritten. Dort lag der Sieben-Tages-Inzidenzwert am Donnerstag bei 2029.

Zum Vergleich: Den niedrigsten Wert in Brandenburg meldet Elbe-Elster mit 634, den höchsten Uckermark mit 2049. Die landesweite Inzidenz für Brandenburg betrug am Montag 1576.

Laut dem Intensivbettenregister Divi sind acht Prozent der Intensivbetten in Dahme-Spreewald mit Covid-Patienten belegt. Insgesamt 25 Patienten befinden sich laut des Gesundheitsamtes in stationärer Behandlung. Davon werden derzeit zwei Patienten intensivmedizinisch behandelt, zwei weitere werden beatmet. 37 Intensivbetten gibt es in LDS, 25 sind belegt. Ob Covid-Patienten aus LDS in Krankenhäusern außerhalb des Landkreises, etwa in Berlin, liegen, wird nicht erfasst.

Hier können sich Interessierte impfen lassen

Derweil bietet die Gemeinde Schönefeld am 5. Februar und am 26. Februar in der Mehrzweckhalle Großziethen Kinderimpfungen an. In der Zeit von jeweils 10 bis 16 Uhr können Interessierte dort ihre Kinder impfen lassen.

Das Angebot richtet sich vorzugsweise an Kinder zwischen fünf und elf Jahren. Auf der Homepage weist die Gemeinde aber auch darauf hin, dass Jugendliche und Erwachsene sich dort ebenso impfen lassen können. Dann mit dem Erwachsenenimpfstoff von Biontech. Möglich sind Erst-, Zweit- oder Boosterimpfungen. Für Kinder steht der Kinderimpfstoff von Biontech zur Verfügung. Ein Termin ist nicht erforderlich, aber erwünscht. Interessierte können sich hier dafür anmelden.

Von Steve Reutter