LDS: Fast 400 Corona-Neuinfektionen

Königs Wusterhausen

Für das Wochenende verzeichnet der Landkreis Dahme-Spreewald (LDS) nach Angaben des Landes Brandenburg insgesamt 395 Corona-Neuinfektionen.

Seit Beginn der Pandemie gab es somit 37.683 bestätigte Corona-Infektionen in Dahme-Spreewald, der Landkreis hat 173.300 Einwohner. 352 Menschen sind nach Angaben des Gesundheitsamts Dahme-Spreewald im Zusammenhang mit Corona verstorben.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für LDS

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis wird am Samstag mit 1577 angegeben. Damit liegt Dahme-Spreewald knapp über dem landesweiten Durchschnittswert von 1406. Zum Vergleich: Der Nachbarkreis Teltow-Fläming weist am Samstag eine Inzidenz von 1237 auf. Den höchsten Wert in Brandenburg hat Brandenburg an der Havel (2770). Den niedrigsten Wert hat Barnim, nämlich 629.

Laut dem Intensivbettenregister Divi sind 2 Prozent der Intensivbetten in Dahme-Spreewald mit Covid-Patienten belegt. 30 von 34 verfügbaren Intensivbetten sind insgesamt belegt. Derzeit wird nach Angaben des Gesundheitsamtes kein Patient beatmet. Ob Covid-Patienten aus LDS in Krankenhäusern außerhalb des Landkreises, etwa in Berlin, liegen, wird nicht erfasst.

Inzwischen hat der Landkreis einige Impfzentren, etwa das Am Flughafen Schönefeld, geschlossen. Weiterhin geimpft wird jedoch in der Impfstelle Wildau, dienstags bis samstags von 9:30 bis 17 Uhr. Auch in der Impfstelle Lübben können sich interessierte impfen lassen. Die Öffnungszeiten dort sind Dienstag und Freitag von 8 bis 12:30 Uhr und donnerstags, von 11 bis 18 Uhr.

Von Steve Reutter