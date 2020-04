Gleichstellungsbeauftragte befürchtet Anstieg häuslicher Gewalt in der Coronakrise

Königs Wusterhausen

In der Coronakrise könnten Fälle häuslicher Gewalt ansteigen, befürchtet die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Dahme-Spreewald, Elke Voigt: „In der aktuellen Situation sind bereits intakte Familien vor große Herausforderungen gestellt. In Familien, die von Gewalt betroffen sind, wiegen die Belastungen unweit schwerer.“

Durch die geltenden Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote könnten Menschen, die in gewalttätigen Partnerschaften leben, der Situation zu Hause nicht mehr entfliehen. „Können Betroffene von häuslicher Gewalt normalerweise zu Verwandten oder Freunden gehen, ist das im Moment nicht möglich und lässt Situationen schneller eskalieren“, sagt Voigt. „ Übergriffe gegenüber Frauen und Kindern geschehen in aller Regel in Stresssituationen und in engeren Räumlichkeiten noch schneller.“

Elke Voigt, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Dahme-Spreewald. Quelle: Frank Pawlowski

Dunkelziffer könnte wesentlich höher sein

In Berlin verzeichnet die Polizei bereits einen Anstieg von zehn Prozent bei Anzeigen wegen Delikten häuslicher Gewalt, sagte Familienministerin Franziska Giffey gegenüber der Presseagentur dpa. Beim Hilfetelefon „ Nummer gegen Kummer“ gingen in der Coronakrise 20 Prozent mehr Anrufe ein als sonst. Besonders betroffen seien die Städte, erklärte Giffey, auf dem Land stiegen die Vorfälle bislang noch nicht. „Dort hören wir noch nicht von zusätzlichen Fallzahlen“, so Giffey.

Hilfe für Betroffene häuslicher Gewalt Menschen, die sich von ihrer häuslichen Situation dieser Tage überfordert fühlen oder erleben müssen, wie sie selbst oder andere Opfer häuslicher Gewalt werden, können sich an folgende Stellen wenden: Frauenhaus Dahme-Spreewald: 03 37 63/21 44 10 Jugendamt Dahme Spreewald: 0 35 46/20 17 30 oder 0 33 75/26 26 53, E-Mail: jugendamt@dahme-spreewald.de Schutzstellen für Kinder und Jugendliche des Landkreises Dahme- Spreewald: 0 35 46/27 08 30 00 und 0 33 75/21 31 44 Nummer gegen Kummer für Kinder und Jugendliche: 11 61 11 Hilfetelefon „Schwangere in Not“: 08 00/4 04 00 20 Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“: 08 00/0 11 60 16 Elterntelefon: 08 00/1 11 05 50

Auch für Dahme-Spreewald sei ein Anstieg häuslicher Gewalt derzeit noch nicht erkennbar, sagt Elke Voigt. Doch die Zahlen seien trügerisch: „Ich denke, die Dunkelziffer ist weitaus höher. Viele betroffene Frauen können sich zur Zeit einfach nicht in Sicherheit begeben. Der gewalttätige Partner geht ebenso nicht aus dem Haus und hat somit die absolute Kontrolle.“

Aufnahmestopp im Frauenhaus in der Coronakrise

Der Landkreis Dahme-Spreewald unterhält das einzig kommunal betriebene Frauenhaus im gesamten Land Brandenburg. Das Haus bietet Platz für elf Frauen und 14 Kinder. Aktuell sind dort acht Frauen mit elf Kindern untergebracht. Platz für Neuzugänge wäre also. Um Ansteckungen mit dem Coronavirus zu verhindern, hat das Frauenhaus jedoch beschlossen, vorerst keine neuen Frauen aufzunehmen.

Bei Frauen, die aktuell „von außen“ kommen, könne man nicht sicher ausschließen, ob sie womöglich mit dem Virus infiziert seien, sagt Daniela Höft, psychosoziale Beraterin beim Frauenhaus des Landkreises. „Wir müssen die Frauen, die aktuell hier leben, vor einer möglichen Ansteckung schützen.“

Hotelzimmer für Hilfesuchende

Das betrifft auch die bereits aufgenommen Frauen. Die Bewohnerinnen sollen in der Coronakrise so wenig wie möglich nach draußen gehen und Kontakte möglichst vermeiden, erklärt Höft. „Für einen Großteil unserer Frauen erledigen wir derzeit auch die Einkäufe mit.“

Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt geworden sind, können sich über eine Hotline melden. Dann werde nach Möglichkeiten gesucht, sie für 14 Tage in Quarantäne unterzubringen. Mit Hilfe des Bundesfamilienministeriums könnten kurzfristig Hotelzimmer für Betroffene angemietet werden, um sie für die Zeit der Quarantäne unterzubringen, sagt Gleichstellungsbeauftragte Voigt. Erst danach dürften sie ins Frauenhaus ziehen.

Normalerweise sei das Ziel der Unterbringung im Frauenhaus, dass die Bewohnerinnen „möglichst schnell wieder in ein eigenes Leben zurückkehren“, erklärt Daniela Höft. Das Problem: Die wenigsten Frauen finden momentan eine bezahlbare Wohnung. „Die wenigsten sind in der Lage, die Mieten aufzubringen. Viele leben von Hartz IV.“ In der aktuellen Situation richte man sich darauf ein, dass viele Bewohnerinnen länger bleiben müssten.

Von Josefine Sack undFeliks Todtmann