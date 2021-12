Dahme-Spreewald

Die Zahl der Corona-Infektionen in Dahme-Spreewald nimmt derzeit ab – bleibt aber trotzdem auf hohem Niveau. 219 neue Fälle sind am Mittwoch gemeldet worden. Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nun bei 822,8 (Land Brandenburg: 635,1).

Landrat Stephan Loge steht im regelmäßigen Austausch mit den Krankenhäusern zur Corona-Lage. Durch die Betreuung der Covid-Patienten sei viel Personal gebunden, so dass planbare Eingriffe eingeschränkt werden mussten. „Die langsam sinkenden Inzidenz-Zahlen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass unsere Intensivstationen mit den Covid- sowie sonstigen Patienten fast vollständig belegt sind. Die Ampel steht auf rot“, teilt Landrat Stephan Loge mit.

Patienten werden verlegt

Das Versorgungsgebiet vier unter Führung des Carl-Thiem-Klinikums in Cottbus wird voraussichtlich in der nächsten Woche Patienten nach Kleeblattprinzip verlegen, insbesondere auch aufgrund der sehr hohen Covid-Belegung in den Landkreisen Elbe-Elster, Oberspreewald Lausitz und Cottbus. Nach Angaben des Landkreises werden derzeit 58 coronapositive Patienten in einem Krankenhaus im Landkreis behandelt.

Lesen Sie auch Wo kann man sich in TF und LDS impfen und boostern lassen?

Impfwillige aufgepasst: Ab Donnerstag, dem 9. Dezember impft der ASB Mittel-Brandenburg im Auftrag des LDS im A10-Center Wildau. Zunächst können dort bis Samstag täglich circa 100 Impfdosen ab 9.30 Uhr verabreicht werden.Wo: A10 CenterWildau, Chausseestraße 1, 15745 Wildau Eingänge Nord und West, 1. Obergeschoss, barrierefrei zu erreichen

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bereits seit Mittwoch können sich Impfwillige in Königs Wusterhausen in der Paul-Dinter-Halle impfen lassen. Dieses Angebot setzen die Stadt Königs Wusterhausen und das Klinikum Dahme-Spreewald GmbH im Auftrag des LDS um. In dieser Woche wird noch bis Freitag ab 14 Uhr geimpft. Wo: Paul-Dinter-Halle, Eingang/Zufahrt über die Maxim-Gorki-Str./Ecke Jahnstraße, 15711 Königs Wusterhausen

Von MAZonline