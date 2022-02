Königs Wusterhausen

Der Ukrainekrieg hat viele Menschen emotional erschüttert und durcheinandergebracht. Auch Kinder und Jugendliche nehmen den Krieg wahr. Doch wie sollen Eltern und andere Bezugspersonen mit den dadurch ausgelösten Ängsten umgehen?

„Auf jeden Fall sollte man die Gefühle der Kinder und Jugendlichen ernst nehmen“, sagte Christian Gali, mobiler Sozialarbeiter des DRK in Schönefeld. So fühle sich das Kind nicht allein gelassen. Er hat in seinem Beruf allerdings meist mit Gruppen von Kindern und Jugendlichen zu tun. Sollte er merken, dass ein Kind emotional auf das Thema reagiert, würde er das Einzelgespräch suchen.

Sozialarbeiter: Kleineren Kindern ein Gefühl von Sicherheit vermitteln

Bei Kindern vom Kindergartenalter bis zur Grundschule sei es wichtig, dem Kind das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln und es zu beruhigen, sagt der Sozialarbeiter. Sollten Verwandte im Kriegsgebiet sein, ist es wichtig, dem Kindern klar zu machen, dass dort die Regierung und Polizei die Familie beschützen können.

Wenn Nachrichten die Kinder verängstigen, sollten Eltern und Vertrauenspersonen auf die positiven Dinge hinweisen. „Erklär den Kindern: Hier ist kein Krieg, hier bist du sicher. Kleinkinder können häufig nicht räumlich unterscheiden, wo Krieg ist“, sagt Gali. Es kann auch auf die Zusammenarbeit der Staaten hingewiesen werden oder darauf, dass die Gesellschaft zusammenhält. Eine zu bildhafte und detaillierte Sprache sollte bei den Gesprächen mit den Kindern vermieden werden. „Häuser werden kaputt gemacht“, nennt Jennifer Straszewski, ebenfalls mobile Sozialarbeiterin des DRK in Schönefeld, als positives Beispiel.

Bei Jugendlichen sollte das Gepräch ernster und erwachsener sein

Anders ist es bei Jugendlichen, so die Sozialarbeiter. „Jugendliche wissen aber schon mehr auf der Welt“, sagt Christian Gali. Hier sollte das Gespräch erwachsener und ernster verlaufen. „Ich würde fragen, woher kommen die Ängste, und die dann ergründen.“ Auch den Jugendlichen sollte aber ein Gefühl von Sicherheit vermittelt werden.

„Egal welche Zielgruppe es ist, wir müssen zuhören und die Ängste ernst nehmen. Auf keinen Fall sollten wir sie wegreden“, erläutert Jennifer Straszewski. Die Gespräche sollten neutral sein und frei von politischen Einflüssen. Laut Christian Gali kann auch eine kleine Andacht helfen, mit den Gefühlen umzugehen. Es ist hierbei egal, ob die Kinder und Jugendlichen religiös sind. Vielmehr kommt es auf das Gefühl an, dass die Kinder und Jugendlichen etwas für die Menschen im Krieg getan haben. Wichtig sei: Die Heranwachsenden sollten sich mit ihren negativen Gefühlen an Eltern, Lehrer und Schulsozialarbeiter wenden können, genauso wie an Jugendclubleiter in der Freizeit. Es gibt aber auch Heranwachsende, die sich bei Sorgen an niemanden wenden. „Wenn ich Verhaltensänderungen merke, nehme ich das Kind beiseite und spreche es darauf an“, sagt Jennifer Straszweski.

Schulen thematisieren den Ukraine-Krieg

Und auch die Schulen beschäftigen sich mit dem Thema. Das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium und die Montessori-Grundschule in Königs Wusterhausen etwa ordnen den Krieg thematisch in die Fächer Politische Bildung, Geografie und LER (Lebensgestaltung, Ethik und Religion) ein. Allerdings verweist die Schulleiterin des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums, Heike Pioch, bei Ängsten auf die Eltern. „Ich würde sagen, dass sind Sachen, die sie mit ihren Eltern besprechen sollten“, sagte Pioch.

Sozialarbeiter Christian Gali sieht das etwas anders. „Der Lehrer kann und soll bei so einem Ereignis auch mal den Lehrplan beiseiteschieben“, sagt er. Auch seine Kollegin Straszewski kennt es noch aus der Schulzeit, dass Lehrer bei solchen Ereignissen mit den Schülern geredet haben und nach dem Befinden der Schüler gefragt haben.

Annegrit Hübner vom Jugendbeirat Königs Wusterhausen: „Man kann dem nicht aus dem Weg gehen“

Denn die Jugendlichen sind betroffen. „Wir erleben gerade, dass der Krieg nach Europa kommt. Das ist unvorstellbar“, sagt Annegrit Hübner. Die 21-Jährige ist stellvertretende Vorsitzende des Jugendbeirats von Königs Wusterhausen und weiß, wie sehr die vergangenen Monate Jugendliche belastet haben. Corona, Klimakrise und nun der Angriff Russlands auf die Ukraine – es ist eine Kette von globalen Katastrophen, die das Leben der jungen Menschen derzeit prägt. „Wir sind eine Generation, die durch die verfügbaren Medien sehr schnelllebig ist. Man kann dem nicht aus dem Weg gehen.“ Sie sitze ebenso wie Freunde, Kollegen und Kommilitonen schockiert vor den Nachrichten. Auf allen Kanälen, sowohl online als auch offline ist der Krieg präsent. „Man befindet sich in einer Schockstarre. Und man fühlt sich machtlos“, fasst sie es zusammen.

Gerade Jugendliche sehen viele Bilder über die sozialen Medien, die Ängste auslösen können. Nicht alle Bilder seien aber wahr. Teilweise zeigen Bilder ein angeblich bombardiertes ukrainisches Krankenhaus, dabei stammt es aus einer ganz anderen Zeit und von einem ganz anderen Ort. Es ist daher wichtig, mit den Jugendlichen über ihre Quellen zu reden. „Ich würde da immer auf offizielle Medien verweisen“, sagt Sozialarbeiter Christian Gali.

