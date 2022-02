LDS: Stephan Voigt betreibt in Königs Wusterhausen ein Tonstudio

Königs Wusterhausen

Wenn Stephan Voigt selbst Musik spielen „muss“, wie er selbst sagt, stresst es den 71-Jährigen. Womöglich aber geht er mit sich selbst zu hart ins Gericht – sein Leben lang war der Königs-Wusterhausener Orchestermusiker. Gespielt hat er auf der Klarinette.

Doch scheint sein zunächst hartes Urteil dem Perfektionismus verfallen zu sein. „Wenn ich spiele, habe ich die Norm im Kopf. Heutzutage hat man Zugriff auf Weltklasse-Klarinettisten – man selbst kommt aber nie an ihre Norm heran“, sagt er.

Inzwischen ist er Rentner, spielt seine Klarinette nun nicht mehr auf großen Bühnen vor einem begeisterten Publikum. Der Musik aber ist er stets treu geblieben – und bringt sie heute auch Abseits der Konzertbühnen den Menschen näher. Seit der Wende betreibt er in Königs Wusterhausen ein Tonstudio.

Musik in Königs Wusterhausen

Am Forst 2 in Königs Wusterhausen empfängt er immer wieder Musiklaien- und Profis, denen er bei der Vertonung von Musikstücken hilft. Denn anders, wenn er als Perfektionist selbst spielt und trotz einer langen Karriere nicht immer zufrieden ist, erfreut er sich umso mehr und mit ganzem Herzen an den Stimmen anderer: „Wenn ich Musik höre, geht eine andere Welt in mir auf. Es berührt mich emotional – manchmal ist es auch nötig, emotional berührt zu werden. Ich brauche sie, wie die Luft zum Atmen“, sagt er.

Vor allem liebt er es, mit Laien zusammenzuarbeiten. Quelle: Steve Reutter

In der Vergangenheit hat er oft mit Profis zusammengearbeitet. Gleichsam freut er sich vor allem aber auch über Laien, die zu ihm kommen. Oft handelt es sich dann beispielsweise um ein Geburtstagsständchen, was eingesungen werden soll. „Viele fangen dann oft an zu zittern“, sagt Stephan Voigt. „Wenn wir aber fertig sind und sie die CD in der Hand haben, sind sie oft erstaunt, wie gut es geworden ist“, sagt er weiter. Die Überraschung bei Laien zu sehen, begeistere ihn. „Wenn sie freudestrahlend mit der CD wieder gehen, habe ich alles richtig gemacht“, sagt der Musiker.

Der eigene Charakter der Stimme

Inzwischen hat er zusammen mit Amateur- und Profimusikern über 1000 CDs produziert. Stephan Voigt kümmert sich in seinem Tonstudio um alles, was wichtig ist – er schneidet Songpassagen zusammen, reguliert Höhen, Tiefen und gibt vor allem den Amateuren wertvolle Tipps. Grundsätzlich könne man alles an einer Stimme verändern, doch je mehr er verändert, umso wichtigeres würde verloren gehen, sagt er: Der eigene Charakter der Stimme.

Deshalb lasse er die Sänger eine Passage noch mal neu einsingen, anstatt sie stark zu bearbeiten. „Wenn es natürlich bleiben soll, ist der Rahmen ein enger, in dem man die Aufnahmen bearbeiten kann. Aber es ist gut, den Charakter so zu erhalten, wie die Stimme ist“, sagt er.

Das befindet sich in seinem Tonstudio

Selbst studierte Stephan Voigt von 1968 bis 1972 Orchestermusik in Berlin. Für Tonmusik interessiert habe er sich zudem aber schon immer. Zu Zeiten der DDR jedoch, hatte er keine Möglichkeit gehabt, an die nötige Ausstattung zu kommen. „Man hat damals ja nicht mal ein Mikrofon bekommen“, sagt er. Erst nach der Wende konnte er sein eigenes Tonstudio mit der benötigten Ausstattung einrichten.

Das Mischpult von Stephan Voigt. Quelle: Steve Reutter

Heute steht beispielsweise ein silbernes Mischpult in dem Studio, etliche schwarze Mikrofone, noch mehr Stecker und Anschlüsse, Vorverstärker, ein Interface und ein Computer. Mindestens genauso wichtig aber, ist der Ton in dem Studio: Dafür hat er Diffusoren und Absorber. Was zunächst kompliziert klingt, steht eigentlich aber schon in den jeweiligen Namen.

Erste macht den Schall, wie der Name schon verrät, diffus, so dass er in unterschiedliche Richtungen schwingt, erklärt Stephan Voigt. Die Absorber hingegen absorbieren den Schall. „Zum Mischen braucht man beides unbedingt“, sagt er.

Sein Highlight am Funkerberg

Ein Highlight in seinem Leben sei im Jahr 2020 das Konzert auf dem Funkerberg gewesen, anlässlich des 100 jährigen Rundfunks. Dort trat Simone Kermes, eine bekannte Sopranistin, gemeinsam mit der Schülerin und Sängerin Leni Jung auf. Gemeinsam sangen sie das bekannte Lied „Stille Nacht“.

„Ich hatte ein wenig die Befürchtung, dass diese Weltklasse-Sopranistin die Schülerin Leni in Grund und Boden singt“, sagt Stephan Voigt. Doch es kam anders. „Simone Kermes hat sich so zurückgenommen, ich war total perplex. Ich hatte Tränen in den Augen, dass sich diese Wahnsinns-Sängerin so sehr für Leni zurücknehmen konnte“, sagt er.

Selbst hat er den Auftritt mitgeschnitten. Der Beitrag lief im Stadtradio und wurde vom Funkerberg in die ganze Welt geteilt.

Von Steve Reutter