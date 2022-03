Königs Wusterhausen

Die Heizkosten sind seit dem Beginn des Kriegs gegen die Ukraine noch einmal stark gestiegen. Um zu sparen, sollten Verbraucher lieber ein Paar Socken mehr anziehen oder die Heizung ein Grad runter drehen, wird häufig geraten. Die sonnigen Tage Ende März gaben auch die Möglichkeit, die Heizung einfach abzudrehen. Doch schon in den nächsten Tagen sinken die Temperaturen wieder und die Heizkosten werden wieder steigen. Viele Verbraucher fragen sich, wie sie kurzfristig aber auch langfristig Heizkosten sparen können. Zwei Heizungsfachleute aus Königs Wusterhausen und Mittenwalde geben Antwort.

Heizungsbauer: Erstmal die Füße stillhalten

„Wir raten unseren Kunden erstmal die Füße still zu halten“, sagt Heizungsfachmann Wolff von der Heizungs- und Sanitärfirma „Heizung Königs Wusterhausen“. Noch vor dem Krieg bekam die Firma fünf bis sechs Anfragen pro Woche für einen Gaskesselaustausch. „Mit dem Beginn des Krieges, ist das alles runtergebrochen auf null“, so Wolff. Dafür stiegen die Anfragen bei den Wärmepumpen. Oft rate er aber von dem Austausch ab, da dieser sehr kostenaufwendig sei. Der Erfolg der Wärmepumpe sei nur langfristig und am effektivsten mit einer Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach. „Der Kunde muss erstmal wirklich viel Geld in die Hand nehmen“, warnt Wolff.

Trotzdem sind seit Kriegsbeginn am 24. Februar die Anfragen für Wärmepumpen gestiegen. Insgesamt hat die Firma seit dem nur zwei Anfragen für Gas seitdem bekommen. Die restlichen 20 bis 30 Anfragen betrafen nur Wärmepumpen. „Wir beraten aktuell viel, aber die Aufträge bleiben aus“, sagt er. Die Kunden seien wegen der aktuellen Lage sehr unsicher.

Heizungsfachmann empfiehlt Wärmepumpe für Neubauten

Wann Heizungsfachleute eine Wärmepumpe empfehlen, hängt von vielen Faktoren ab. Bei Häusern die älter sind als 20 bis 30 Jahre, müsse sich die Firma die Häuser mit ihren Energieverbrauch ansehen. Bei Neubauten empfehle Wolff aber auf die Wärmepumpe umzustellen. Der Innungsobermeister für Sanitär- Heizung-Klempner-Klima in Königs Wusterhausen, Ulf Ender, nennt drei Grundvoraussetzungen für den Einbau von Wärmepumpen. „Die Mindestvoraussetzung ist eine Fußbodenheizung“, so Ender. Ohne Fußbodenheizung komme es am Ende zu mehr Stromkosten als zuvor Gaskosten mit einer Gasheizung.

Die zweite Grundvoraussetzung ist laut Ender, dass die Heizung im Haus schon älter als fünfzehn Jahren ist. Durch die anfallenden Reparaturkosten und da die Ersatzteile teurer geworden sind, würde sich eine Wärmepumpe lohnen. Ein Umbau der älteren Heizung würde sich laut Ender zudem lohnen, da sich die Lieferzeiten für Ersatzteile und Heizkörper verlängert haben. Bei Ender verzögern sich die Lieferungen bis zu drei Monate.

Auch Heizung Königs Wusterhausen hat Probleme mit den Lieferungen. „Wir haben Anlagen, die wir im November verkauft haben, die wir aber immer noch nicht haben“, sagt Wolff. Nicht jede Anlage sei davon betroffen. Die Wärmepumpen kämen schon innerhalb von sechs Wochen, spezielle Thermen dauern Monate.

Innungsobermeister Ulf Ender: Verbraucher sollen stoßlüften

Bei neueren Heizungen lohne sich der Umbau allerdings nicht, meint er. Verbraucher müssten kurzfristig Wege finden, um die Kosten zu reduzieren. Wolff erinnert daran alle Türen und Fenster zu schließen und Lüften auf Stoßlüften zu reduzieren, statt stundenlang die Fenster offen zu halten. Laut Ulf Ender wäre es zudem am effektivsten, wenn die Verbraucher Gewohnheiten an ihr Heizverhalten anpassen. Das bedeutet Zimmer nur zu beheizen, wenn sich Personen darin aufhalten.

Verbraucher können programmierbare Thermostate einsetzen um Heizkosten zu reduzieren. Quelle: Florian Schuh/dpa

Aber: „Die Gefahr besteht, dass Leute es übertreiben mit dem sparen und gar nicht heizen in menschenleeren Räumen. Das funktioniert nicht“, so Ender. Eine kleine Grundwärme sei viel effektiver. Hierfür könnten sich Verbraucher kleine Thermostate einbauen, die sie mittlerweile über Apps steuern können. Außerdem gebe es Thermostate, die automatisch erkennen, ob sich Personen im Raum aufhalten und dann dementsprechend heizen. „Das sind kleine Sachen, die man schnell nachbauen kann“, so Ender.

Zuletzt sollten Verbraucher die Einstellungen an ihren Heizungen prüfen. Bei einer gut eingestellten Heizung fließe oben heißes Wasser rein und unten kälteres Wasser heraus.

Von Laura Verseck