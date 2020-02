Königs Wusterhausen

Am Samstag gegen 21 Uhr hat ein 38-jähriger Ladendieb versucht, in einem Geschäft in der Wiesenstraße in Königs Wusterhausen Alkoholika im Gesamtwert von 200 Euro zu entwenden. Das Verkaufspersonal konnte der Diebstahl verhindern und den Ladendieb der Polizei übergeben. Bei der nachfolgenden Personalienüberprüfung stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann zudem ein Haftbefehl vorlag. Er wurde festgenommen.

Von MAZonline