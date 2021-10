Königs Wusterhausen

Es war rechtens, dass Kandidaten bei der Bürgermeisterwahl in Königs Wusterhausen im Mai Unterstützungsunterschriften sammeln mussten. Das Landesverfassungsgericht hat am Donnerstag eine Beschwerde des von der ÖDP unterstützten Kandidaten Andreas Strecker endgültig zurückgewiesen. Damit bestätigte das Gericht seine bereits in einer Eilentscheidung im Mai vertretene Linie.

Strecker war wegen fehlender Unterstützerunterschriften nicht zur Wahl zugelassen worden. Die Corona-Pandemie habe ihm die Sammlung erschwert, argumentierte er, deswegen werde sein Recht auf Teilnahme an der Wahl unzulässig eingeschränkt.

Verfassungsgericht: Erschwernis durch Corona nicht ausreichend begründet

Das Gericht argumentiert in seiner Entscheidung nun, Strecker und die ÖDP hätten nicht ausreichend begründet, wieso es so schwer gewesen sei, die Unterschriften zu bekommen. Auch sei die Höhe des Quorums zulässig, damit nur ernsthafte Kandidaten an der Wahl teilnehmen könnten. Dabei betonte das Gericht laut seiner Pressemitteilung den Unterschied zwischen einer Mehrheitswahl, also etwa der Abstimmung über einen Bürgermeister, und einer Verhältniswahl wie etwa bei einer Landtagswahl.

Allerdings fiel die Entscheidung des Verfassungsgerichts sehr knapp aus: Fünf der neun Richter stimmten für diese Auffassung, vier waren dagegen und haben ihre Argumente in einem Sondervotum niedergelegt, teilte das Gericht mit. Sie hielten die Verfassungsbeschwerde für gerechtfertigt, weil angesichts der Einschränkungen durch die Pandemie ein „legislatives Nichtstun“ den verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht gerecht geworden sei und Strecker eine „nicht gerechtfertigte Verkürzung seiner Wahlgrundrechte“ erlitten habe.

Von Carsten Schäfer