Königs Wusterhausen

„Wie auch schon in den vergangenen Jahren zeigt sich auf dem Arbeitsmarkt die übliche Entwicklung in dieser Jahreszeit. Es ist zu sehen, dass die saisonale Komponente überwiegt“, berichtet Boris Müller, Bereichsleiter im Geschäftsstellenverbund Dahme-Spreewald. So hat sich die Arbeitslosigkeit im Geschäftsstellenbezirk Königs Wusterhausen der Agentur für Arbeit Cottbus um 58 auf 3037 Personen verringert, die Arbeitslosenquote liegt bei 4,6 Prozent. 1286 offene Stellen sind derzeit im Bestand des Geschäftsstellenbezirkes.

Im Landkreis Dahme-Spreewald beträgt die Arbeitslosenquote 4,5 Prozent und bundesweit 6,2.

Die Zahl der Kurzarbeiter im Landkreis Dahme-Spreewald hat sich von Juli 2020 auf Oktober 2020 nahezu halbiert. Lag die Kurzarbeiter-Quote im Juli bei 6049 Personen, waren es im Oktober 3755.

Auf dem Ausbildungsmarkt hat sich die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen zum Vorjahr lediglich um neun verringert. Allerdings ist die Zahl der Bewerber von 710 auf 581 zurückgegangen. Die Unternehmer signalisieren, dass ihnen eine eigene Fachkräftesicherung wichtig ist. Bei der Jugendberufsberatung können sich Eltern und Schüler über die zahlreichen Möglichkeiten informieren. „Da die angebotenen Stellen nicht immer mit den Berufswünschen konform sind, sollte man über Alternativen nachdenken“, empfiehlt Boris Müller.

Zuschuss für Tablet oder PC

Volker Basche, Geschäftsführer des Jobcenter Dahme-Spreewald informiert, dass aufgrund einer Änderung der Gesetzesgrundlage nunmehr die Bewilligung eines Mehrbedarfes für die Beschaffung eines Tablets/PC als Zuschuss möglich ist. Allerdings ist zuvor ein Nachweis der Notwendigkeit eines Computers zur häuslichen Teilnahme am Schulunterricht notwendig, wie auch die Vorlage einer Bestätigung der Schule über eine nicht vorhandene Ausleihmöglichkeit.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Berechtigt sind Schüler bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, die eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen, auch wenn sie eine Ausbildungsvergütung erhalten. „Diejenigen, die ab 1. Januar 2021 diese Leistung als Darlehen erhalten haben, können sich im Jobcenter melden. Eine Umwandlung des Darlehens in einen nicht rückzahlbaren Zuschuss ist dann möglich“, so Volker Basche.

Von Gerlinde Irmscher