Zernsdorf

Die Linden-Apotheke in Zernsdorf wird am kommenden Montag zehn Jahre alt. Anlässlich des Jubiläums haben sich Inhaberin Sandra Heyer und ihr Team für ihre Kunden etwas Besonderes einfallen lassen.

Denn diese hielten ihnen in all den Jahren die Treue, auch wenn es vor allem in den letzten Monaten für alle Beteiligten nicht immer einfach war. So stellte die andauernde Corona-Pandemie das Team immer wieder vor neue Herausforderungen.

Als kleines Dankeschön sind für die Kunden bereits Überraschungen in der Apotheke vorbereitet worden. Darüber hinaus werden am 15. November von 10 bis 17 Uhr vor der Filiale Waffeln und Flammkuchen an einem Imbiss angeboten.

Kleines Programm für Kunden der Apotheke geplant

Und auch an die Jüngsten wurde gedacht. So wird von 10 bis 12 Uhr ein Clown vor Ort für Unterhaltung sorgen. Mit dabei ist ebenfalls Franke Klassen. Sie gründete die Linden-Apotheke am 15. November 2011 und übergab drei Jahre später den Staffelstab an Sandra Heyer.

Diese führt mittlerweile vier Apotheken in der Region: Die Linden-Apotheken in Zernsdorf und Niederlehme, die Jasmin-Apotheke in Senzig und die Bestwin-Apotheke in Bestensee. Dort versucht man neben dem alltäglichen Angebot auch im Zuge der Pandemie für die Kunden bestmöglich da zu sein.

Ob die Besorgung von kostenlosen FFP2-Masken, das Angebot von Corona-Tests als eine der ersten Apotheken, der Verkauf von Schnelltests, die Ausstellung von digitalen Impfpässen oder die damit einhergehende Mehrarbeit aufgrund der sich ständig ändernden Beschlüsse der Regierung: Es gab viele Widrigkeiten, an denen das Team gewachsen ist.

Von Joice Saß