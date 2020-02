Liveticker: So läuft die Stadtverordnetenversammlung in Königs Wusterhausen

Königs Wusterhausen

Laura Lazarus ( CDU), Vorsitzende der Königs Wusterhausener Stadtverordnetenversammlung, hatte schon in der vergangenen Woche eine genaue Vorstellung, was in der heutigen Stadtverordnetenversammlung auf sie zukommt. „Ich erwarte eine lange Sitzung, und ich gehe davon aus, dass es emotional wird und eine harte Diskussion gibt“, sagte sie.

Der Grund: Das Drama um den nicht vorhandenen Haushalt, das schlimmstenfalls die Stadt politisch lahmlegen könnte.

Dabei soll es in der Sitzung planmäßig eigentlich um eher harmlose Dinge gehen: ein Feuerwehrgerätehaus in Wernsdorf, Straßennamen und einen Radschnellweg. Dennoch dürfte es das Haushaltsthema sein, das die Stadtverordneten viel mehr beschäftigt.



https://www.maz-online.de/Lokales/Dahme-Spreewald/Koenigs-Wusterhausen/Haushaltsblockade-in-Koenigs-Wusterhausen-Abgeordnete-zwischen-Ratlosigkeit-und-Resignatioin Was passiert bei der Stadtverordnetenversammlung heute ab 17 Uhr? Das Thema Haushalt steht zwar nicht auf der Tagesordnung, aber es wird erwartet, dass es das bestimmende Thema des Abends wird. Hier zum nachlesen, worum es eigentlich geht:

Von Frank Pawlowski