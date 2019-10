Königs Wusterhausen

In der Bahnhofstraße in Königs Wusterhausen endet eine Tradition. Seit fast 70 Jahren werden Lebensmittel im berühmten „Schmalen Handtuch“ verkauft. Anfangs im kleinen Geschäft neben dem Kino, heute im Edeka-Markt an derselben Stelle. Zum Jahresende schließt der Markt seine Pforten. Aus diesem Anlass erinn...