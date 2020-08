Lübben

Ein Küchengerät geriet am Sonntag in der ersten Etage eines Hauses in der Heinrich-von-Kleist-Straße mit 53 Bewohnern in Brand. Eine Nachbarin hatte den Rauch bemerkt. Nachdem der Brand gelöscht war, sorgten die Feuerwehrleute für eine gute Durchlüftung. Der Wohnungsinhaber (67) wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Ein Polizist (60) kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in die Klinik.

Von MAZonline