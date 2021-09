Königs Wusterhausen

Viele Großstädter hatten schon vor Corona den Wunsch, aufs Land zu ziehen. Manche wollen nur für ein Wochenende raus aus der Stadt, andere für einen Urlaub, aber ein großer Teil auch komplett. Sie sehnen sich nach einem ruhigen, idyllischen Landleben. In der Pandemie und aufgrund des neuen Arbeitens im Homeoffice hat sich diese Sehnsucht noch verstärkt. Viele Autorinnen und Autoren sind am Puls der Zeit und verwandeln diese Sehnsucht in literarische Kostbarkeiten, die empfehlenswert sind. Juli Zeh ist es bereits mit ihrem wunderbaren Roman „Über Menschen“ gelungen.

Ute Mank schreibt über das Leben im Dorf

Dass das Landleben nicht nur idyllisch, sondern mit viel Engagement und Arbeit verbunden ist und dass sich die Landwirtschaft enorm verändert, beschreibt die Autorin Ute Mank mit ihrem Roman „Wildtriebe“ (dtv, 283 Seiten, 22 Euro). Die wunderbare Covergestaltung hat mich animiert, diesen Roman zu lesen. Ute Mank nimmt uns mit in eine alte Bauernfamilie und beschreibt Alltagsleben und gepflegte Traditionen im Dorf sehr eindrücklich. Für die alte Großbäuerin Lisbeth gibt es nichts Wichtigeres als den Hof, sein Erhalt ist ihr Lebenssinn. Nie hat sie die damit verbundenen Pflichten hinterfragt. Nie hat sie geklagt. Doch es gibt noch zwei weitere Frauen auf den Hof, die sich so gar nicht vorstellen können, nur für diesen Hof zu leben – Schwiegertochter Marlies und Enkelin Joanna. Drei Generationen mit unterschiedlichen Lebensmodellen. Die Frauen tragen stille Kämpfe aus.

Daniela Krien erforscht das Miteinander eines Paares

Der neue Roman von Daniela Krien ist für mich der beste, den sie je geschrieben hat: „Der Brand“ (Diogenes, 271 Seiten, 22 Euro). Es ist ein leises, aber sehr intensives Buch mit einer starken Kraft.

Ein Brand des gemieteten Ferienhauses in den Bergen zwingt Rahel und Peter dazu, ihre Urlaubspläne zu ändern. Sie fahren für drei Wochen zu einem einsamen Bauernhof in der Uckermark. Rahel und Peter sind schon seit 30 Jahren ein Paar. Sie schätzen und achten sich, aber die Liebe ist verloren gegangen. Es gibt kaum noch Erotik oder Leidenschaft. Oft gibt es nur leise Wut und Hilflosigkeit. Und nun einsam/zweisam in der Uckermark. Wie soll es in ihrer Beziehung weitergehen? In den drei Wochen passiert etwas mit ihnen, obwohl der Anfang sehr schwierig ist. Dazu kommt auch noch der nervige Besuch ihrer Tochter Selma mit ihren Kindern. Der Titel des Romans ist gut gewählt. Für mich gibt es allerdings in diesem Roman mehrere Brände. Lesen Sie selbst!

Das Team der Buchhandlung stellt Lieblingsbücher vor

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, allen ein großes Dankeschön für Ihre enorme Treue zu sagen! Unterstützen Sie weiterhin Ihre ortsansässige Buchhandlung – egal, wo Sie wohnen.

Die meistverkauften Bücher Das sind derzeit die Bestseller in der Stadtbuchhandlung Radwer in Königs Wusterhausen: 1. Hape Kerkeling: Pfoten vom Tisch 2. Juli Zeh: Über Menschen 3. Sahra Wagenknecht: Die Selbstgerechten 4. Eckart von Hirschhausen: Mensch, Erde! Wir könnten es so schön haben 5. Jean-Luc Banalec: Bretonische Idylle 6. Donna Leon: Flüchtiges Begehren 7. Lucinda Riley: Die verschwundene Schwester 8. Sebastian Fitzek: Der erste letzte Tag 9. Helga Schubert: Vom Aufstehen 10. Frank Schätzing: Was, wenn wir die Welt einfach retten

Die von Sylvia Senger geführte Stadtbuchhandlung Radwer mit ihrem breiten Angebot befindet sich in der Bahnhofstraße 11 in Königs Wusterhausen. Geöffnet ist dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr. Weitere Informationen gibt es online unter www.radwer24.de. Für Ende Herbst beziehungsweise den Winteranfang ist die Veranstaltung „Die schöne Welt der Bücher“ geplant, in der das Team seine Lieblingsbücher des Jahres vorstellt.

Von Sylvia Senger