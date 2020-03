Die MAZ-Osterwanderung 2020 findet nicht statt

Königs Wusterhausen

Die schlechte Nachricht zuerst: Die MAZ-Osterwanderung findet in diesem Jahr nicht statt – zum ersten Mal seit 26 Jahren. Angesichts der weiteren Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2, auch bei uns in der Region, stellt eine Wanderung mit mehreren hundert Teilnehmern ein zu großes Risiko dar.

„Die Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefallen, denn seit 1994 konnten wir jedes Jahr am Ostermontag mit unseren Lesern, und zwar mit immer mehr Lesern, auf Wanderschaft durch unsere Region gehen. Doch natürlich muss die Gesundheit immer den Vorrang haben. Unter den jetzigen Umständen wäre es unverantwortlich, an dem Termin festzuhalten“, sagen die Geschäftsführer des MAZ-Regionalverlags Dahmeland-Fläming, Ekkehard Freytag und Michael Haufe.

Dubrow-Wanderung wird nachgeholt

Ursprünglich sollte es am Ostermontag vom Kiez Frauensee in Heidesee auf eine rund elf Kilometer lange Wanderung durch die Dubrow, einem der schönsten Waldstücke im Naturpark Dahme-Heideseen, gehen. Unterwegs waren Stationen am Forsthaus Dubrow, dem Haus des Waldes sowie eine Verpflegungsstation am Campingplatz D66 am Schmöldesee eingeplant.

Die Königseiche in der Dubrow. Quelle: Gerlinde Irmscher

Die gute Nachricht: Die Wanderung durch die Dubrow wird auf jeden Fall im nächsten Jahr nachgeholt, sagt MAZ-Geschäftsführer Freytag: „Wir setzen darauf, mit unseren diesjährigen Partnern auch im kommenden Jahr wieder zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns auf die MAZ-Osterwanderung 2021!“

Partner sind im nächsten Jahr wieder dabei

Die diesjährigen Kooperationspartner der MAZ-Osterwanderung wurden bereits Anfang der Woche von der Entscheidung, die Wanderung auf das nächste Jahr zu verschieben informiert. Nora Runneck, Geschäftsführerin des Kiez Frauensee sagte: „Die Absage ist verantwortungsvoll und der Situation angemessen.“

Das Kinder- und Jugenderholungszentrum ist aktuell selber stark von der Situation betroffen: „Wir sind besorgt, wie es mit dem Kiez weitergeht. Als gemeinnütziger Verein haben wir keine großen Rücklagen und gerade jetzt kurz nach der Winterzeit, in der wir kaum Buchungen haben, trifft es uns besonders schwer, wenn Belegungen und damit Einnahmen ausbleiben.“

Infopunkt des Naturparks Dahme-Heideseen offen für Besucher

Auch Astrid Osenbrück vom Naturpark Dahme-Heideseen hat Verständnis für die Absage. „Wir hatten uns bereits auf die Wanderung gefreut, da die ausgewählte Strecke durch ein wichtiges Gebiet des Naturparks geht. Die Dubrow stellt einen zentralen Punkt des Naturparks dar, dem wir uns stark verbunden fühlen“, sagt die Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit, „aber Sicherheit geht vor.“

MAZ-Osterwanderung am 2. April 2018 von Petkus nach Merzdorf. Quelle: Margrit Hahn

Die Dubrow lohne jedoch jederzeit einen Auflug: „Das Waldgebiet kann von jedem Wanderlustigen auch einfach alleine erwandert werden. In Prieros befindet sich der Infopunkt des Naturparks. Hier erfahren die Besucher Wissenswertes über Tiere, Pflanzen, Jagdgeschichte und Nutzung in der Dubrow. Der Infopunkt wird innerhalb der Woche bei Bedarf geöffnet, der Eintritt ist kostenlos.“ Interessierte sollten sich vorab jedoch besser anmelden.

Dubrow ist immer eine Wanderung wert

Das empfiehlt auch Tim Ness, Leiter der Landeswaldoberförsterei Hammer, in dessen Forstbezirk die Dubrow fällt: „Die Dubrow ist eines der schönsten Waldgebiete Brandenburgs und ein Tag im Wald ist immer ein guter Tag.“ Wie die anderen Partner auch freut auch er sich auf die Wanderung im kommenden Jahr. „Die Wanderung ist eine gute Gelegenheit, Wissen über den Wald zu vermitteln und dabei etwas für die Gesundheit zu tun.“

In diesem Sinne freuen wir uns auf die MAZ-Osterwanderung 2021 und hoffen, dass Sie im nächsten Jahr dabei sind. Bleiben Sie gesund!

Von Feliks Todtmann