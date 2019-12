Königs Wusterhausen

Eine freudige Aufregung war zu spüren bei Christine und Nick Misch und ihren vier Kindern Julina Denise, Gianluca, Jazmin Pauline und Xaiver Roland aus Königs Wusterhausen, als sie die Geschenke auspackten, die durch die MAZ-Sterntaleraktion für sie bestimmt waren.

Glücklich über Gutschein für Messe

„Ich freu mich riesig über den Gutschein für die Anime-Messe Berlin 2020“, sagte Julina. Strahlend hielt Xaiver seine Toniebox in der Hand und auch die Geschenke für Gianluca und Jazmin enthielten genau das, was sie sich gewünscht hatten. „Wir sind sprachlos, damit heben wir nicht gerechnet, dass gleich alle Wünsche in Erfüllung gehen“ , sagt Christine Misch und bittet Tochter Jazmin sie doch einmal zu kneifen, damit sie merkt, dass sie nicht träumt. Träne der Rührung kullern ihr dabei über das Gesicht.

Neuer Trockner, neues Fahrrad

Papa Nick hält derweil einen Gutschein in der Hand, der es ihm ermöglicht ein neues Fahrrad anzuschaffen, fällt doch das alte, mit dem er täglich zur Arbeit fährt, fast auseinander. Und auch der neue Trockner wird in Kürze geliefert. Am liebsten hätte Jazmin gleich angefangen zu spielen. Aber Mama Christine konnte sie gerade noch davon abhalten. „Danke an alle, die dafür gesorgt haben, dass wir eine so schöne Weihnachtsüberraschung erleben können“ sagt Christine Misch im Namen der Familie.

Außerdem hatte die Familie einen Überraschungs-VIP-Besuch bei ihrem Lieblingsverein Hertha BSC bekommen.

Von Gerlinde Irmscher