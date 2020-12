Königs Wusterhausen

Hinter dem Esstisch von Familie Gergert hängt eine riesige Fototapete. Ein langer Gang ist dort zu sehen, mit gelben Wänden, am Rand stehen Säulen und überall durch das Bild ranken sich Weinreben. Es wird einem direkt warm, wenn man das Bild anschaut. Es könnte irgendwo in Frankreich aufgenommen worden sein, vielleicht auch in Italien. In dem kleinen gemütlichen Wohnzimmer in Königs Wusterhausen wirkt es wie ein großes Fenster in eine andere Welt.

Die Wohnung der Gergerts ist sehr klein, die vier Kinder teilen sich zwei Zimmer. Vor allem im ersten Lockdown hat das die Familie vor einige Herausforderungen gestellt. „Im Frühjahr mussten wir uns immer absprechen, wer, wann, wo Hausaufgaben macht. Damit wir uns nicht in die Quere kommen“, sagt die 17-jährige Kristina. Sie teilt sich ihr Zimmer mit ihrer kleinen Schwester, der siebenjährigen Nadja. Ein Hochbett und ein Schreibtisch stehen dicht an dicht in dem schlauchförmigen Zimmer. Mehr passt nicht rein.

Antonina Gergerts Tag besteht aus Kümmern

An der Wand hängen unzählige Medaillen, auf dem Regal stehen Pokale. Kristina war früher erfolgreiche Judoka. Aber dann hat der Trainer gewechselt und sie hat aufgehört. „Aber vielleicht fange ich bald wieder an, wer weiß“, sagt sie. Kristina geht in die elfte Klasse. Langsam macht sie sich Gedanken über die Zukunft. Früher wollte sie unbedingt Ärztin werden, aber im Moment überlegt sie nach der Schule etwas im Bereich Psychiatrie zu machen.

Ihre Mutter Antonina Gergert arbeitet in der Altenpflege. Sie hilft Senioren im Alltag, kauft für sie ein, räumt für sie auf, sorgt dafür, dass sie genug essen. Um 13 Uhr eilt sie meistens nach Hause, um das Mittagessen für die Kinder vorzubereiten. Der Tag von Antonina Gergert besteht aus Kümmern. Manchmal schaut sie abends noch bei den Senioren vorbei, schaut nach dem Rechten oder macht ihnen Abendbrot. Aber wer kümmert sich um sie?

Der größte Wunsch der Familie: Einmal das Meer sehen

„Kristina!“, ruft Nadja und blickt rüber zu ihrer großen Schwester. Kristina kümmert sich oft um ihre Geschwister, um ihrer Mutter ein paar ruhige Minuten zu schaffen. „Meine Mama ist einfach sehr lieb. Zu lieb. Zu jedem“, sagt die Schülerin. „Sie denkt immer zuallererst an alle anderen. Sie versucht uns alles zu ermöglichen.“ Antonina schaut auf ihre Hände, es ist ihr sichtlich unangenehm so von ihrer Tochter gelobt zu werden. „Für mich ist es einfach wichtig, dass meine Kinder gut lernen und sie gut in der Schule sind“, sagt sie dann.

Den größten Wunsch hat Antonina Gergert ihren Kindern schon erfüllt: Zum ersten Mal das Meer sehen. Vor zwei Jahren hat sie die Kinder und ihr Erspartes eingepackt und ist in einen Zug nach Italien gestiegen. Der Verein SHIA für Alleinerziehende hat sie dabei unterstützt. Fast einen ganzen Tag waren sie unterwegs. Dann stand die Familie zum ersten Mal am Strand von Bibione, in der Nähe von Venedig. Das war ein besonderer Moment für alle.

Der schönste Moment für die Familie war, als sie vor zwei Jahren das erste Mal zusammen am Meer waren. Seit dem wollen sie wieder zurück nach Italien. Quelle: Lena Köpsell

„Mit meinem Mann habe ich das nicht geschafft, aber alleine“, sagt Antonina Gergert mit ein wenig Stolz in der Stimme. Seitdem ist Bibione für die Familie ein Sehnsuchtsort, an dem sich beim Wellentoben alle ihre Sorgen und Probleme vergessen konnten. Sobald Corona es zulässt wollen sie wieder dahin.

Seit drei Jahren lebt Antonina Gergert alleine mit ihren Kindern

Zu dem Vater der Kinder hat Antonina Gergert kaum noch Kontakt, die kleineren Geschwister Nadja und Wladimir sehen ihn ab und an. Antonina Gergert und ihr Mann sind damals aus Kasachstan zusammen nach Fürstenwalde gekommen, weil dort ihre ganze Familie lebte. Damals war sie 17 Jahre alt und war schon schwanger mit Kristina. Über die Zeit mit ihrem Mann möchte sie nicht gerne reden. Nur, dass es „sehr schwierig war.“ Seit drei Jahren lebt sie alleine mit den Kindern.

Die Geschwister Nadja und Wladimir spielen viel zusammen. Manchmal in der Spielküche, manchmal UNO. Quelle: Lena Köpsell

Weihnachten werden sie gemütlich zu fünft feiern. „Dann kommen wir alle an diesem Tisch hier zusammen und essen gemeinsam. Meistens Gans“, sagt Kristina. „Und dann Geschenke!“, ruft die siebenjährige Tanja aufgeregt. Die siebzehnjährige Kristina wünscht sich einen Laptop für sich und ihre Geschwister. Gerade jetzt, wo der Lockdown wieder losgeht, brauchen die Kinder einen Computer, um ihre Schulaufgaben zu machen. Bisher haben sie es auf ihren Handys gemacht, aber die Bildschirme sind viel zu klein.

Und natürlich wünschen sie sich alle eine größere Wohnung. Aber die Mieten sind zu hoch. Das kleine Einkommen von Antoninas Job und die Unterstützung, die sie bekommen, reichen nicht aus. Damit den Gergerts während Corona in der kleinen Wohnung die Decke nicht auf den Kopf fällt, spielen sie oft Karten miteinander. Vor allem die Jüngeren sind verrückt nach UNO. „Ich hab auch schon einmal gewonnen“, erzählt die quirlige Nadja stolz. Aber meistens gewinnt ihr Bruder Wladimir.

Von Lena Köpsell