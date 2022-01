Königs Wusterhausen

Auf der Schulbaustelle in Zeesen wird derzeit trotz der niedrigen Temperaturen gearbeitet, der Rohbau wächst sichtlich in die Höhe. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Denn wie die Stadtverwaltung in der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses berichtete, war die Lage auf der Baustelle zwischenzeitlich prekär.

Bei der Stadt bemüht man sich zwar in der Sache um einen unaufgeregten Ton, eine kurze Meldung, die das Rathaus in dieser Woche dazu veröffentlichte, ist von „verschiedenen baulichen Mängeln“ die Rede, die alle hätten behoben werden können. Zwischenzeitlich stellte sich die Lage nach MAZ-Informationen aber tatsächlich etwas dramatischer dar.

Abriss hätte gravierenden Zeitverzug bedeutet

Die Mängel an der Gründung des Schulneubaus waren erst aufgefallen, als der Rohbau schon etwas weiter fortgeschritten war. Wie der zuständige Stadtplaner, Gregor Borg, im Ausschuss ausführte, stand zwischenzeitlich zur Disposition, ob Teile des Rohbaus wieder abgerissen und neugebaut werden müssen. Das hätte sowohl der Stadt also auch der Baufirma viel Ärger eingebracht und eine mindestens sechsstellige Summe gekostet. Vor allem aber hätte es einen gravierenden Zeitverzug bedeutet, den man sich bei dem Neubau nicht leisten kann.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die zuständige Bauverwaltung mühte sich deshalb nach Kräften, das zu verhindern. Entsprechend wurden leichte statischen Umplanungen vorgenommen, die keine gravierenden Funktionseinschränkungen nach sich ziehen, wie es heißt. Der Vorteil: Es musste nichts abgerissen werden. Damit bleibt der Zeitplan zumindest grob bestehen: Der Rohbau soll im Sommer fertig werden. Eine Inbetriebnahme der Schule zum Schuljahr 2023/24 ist weiter realistisch.

Schule Zeesen muss bis zu 500 Kinder aufnehmen

Für die Zeesener ist das durchaus eine positive Nachricht, sie warten ungeduldig auf die Fertigstellung. Derzeit werden die Kinder dort teilweise in Containern unterrichtet. Das 100 Jahre alte Schulhaus ist inzwischen abgerissen. Der Ortsteil bekommt dafür ein neues Grundschulgebäude mit 18 Klassenräumen, fünf Fachkabinetten und einer zweiten Turnhalle. Der Neubau wird etwas mehr als 22 Millionen Euro kosten.

Nötig geworden war er, weil der Ortsteil in den vergangenen einen enormen Zuwachs an Kindern erlebt hat. Als die Schule Anfang der 2000er Jahre zuletzt erweitert wurde, wurden rund 250 Kinder dort unterrichtet. Derzeit sind es schon mehr als 400, laut Schulentwicklungsplan sollen es bis zu 500 werden.

Von Oliver Fischer