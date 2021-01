Märkisch Buchholz

In der Nacht von Samstag zu Sonntag versuchten Unbekannte, die Eingangstür eines Lebensmittelgeschäfts zu öffnen. Nachdem dies misslang, probierte man sich an der Tür des Hintereingangs und brach hier in das Geschäft ein. Ein Zigarettenautomat mit Tabakwaren und Briefmarken wurde entwendet. Die Kriminalpolizei übernahm den Fall und sicherte Spuren. Der Schaden beträgt etwa 6000 Euro.

Von MAZonline