Noch ist der Urlaub in Gebieten wie Mallorca erlaubt – doch die Bundesregierung prüft wohl eine Änderung. Zuvor hatte sich die MAZ noch umgehört, wie die Branche auf das Reisen in Corona-Zeiten blickt. Nachgefragt beim BER, der Fluggesellschaft Eurowings und einem Reisebüro in Königs Wusterhausen.