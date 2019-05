Königs Wusterhausen

Mitarbeiter eines Rettungsdienstes riefen am Montag um 17 Uhr die Polizei, da sie bei einem Einsatz in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Königs Wusterhausen von einem 66-jährigen Mann massiv bedroht wurden.

Die eintreffenden Beamten wurden von ihm mit Fäusten angegriffen, sodass zwei Polizisten leichte Verletzungen davontrugen. Er wurde mit Hilfsmitteln zu Boden gebracht und fixiert, um anschließend in stationäre fachmedizinische Behandlung gebracht zu werden.

Die weiteren Ermittlungen zum Vorwurf der Bedrohung und der Körperverletzung hat die Kripo übernommen.

Von MAZonline