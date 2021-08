Zeesen

Am frühen Mittwochnachmittag wurde bei einem Grundstück an der Karl-Liebknecht-Straße in Zeesen eine leblose Person entdeckt. Die Kriminalpolizei und die Gerichtsmediziner gehen davon aus, dass ein Unfall zu dem Tod des 71-Jährigen geführt hat. Ein Einwirken Dritter sei nicht erkennbar. Noch sind die Ermittlungen aber nicht abgeschlossen.

Von MAZonline