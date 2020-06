Königs Wusterhausen

Die Corona-Krise hat die Kauflaune der Konsumenten in den vergangenen Wochen gedämpft. Trotz der jüngsten Lockerungen leiden nach wie vor viele Branchen unter massiven Umsatzeinbrüchen. Um die Nachfrage wieder anzukurbeln, sinkt nun die Mehrwertsteuer.

Eine Verpflichtung, die Preise zu senken, besteht für den Handel allerdings nicht. Die MAZ hat sich in der Region umgehört: Viele Unternehmen in Königs Wusterhausen und der näheren Umgebung wollen die Preise dennoch senken – aber nicht alle.

Zahnbürsten für 1,21 Euro: Die coronabedingte Senkung der Mehrwertsteuer führt im Konsum Kaufhaus in Königs Wusterhausen zu merkwürdigen Preisen. Quelle: Josefine Sack

Die befristete Absenkung der Mehrwertsteuer ist Teil des Corona-Konjunkturpakets. Sie gilt vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2020. Dabei wird der Steuersatz von derzeit 19 auf 16 Prozent abgesenkt, der ermäßigte Steuersatz, der vor allem für Lebensmittel gilt, von sieben auf fünf Prozent. Die Mehrwertsteuersenkung kostet den Bund knapp 20 Milliarden Euro.

Viel Arbeit für drei Prozentpunkte

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im traditionsreichen Konsum Kaufhaus in der Innenstadt von Königs Wusterhausen bedeutet der Steuerrabatt vor allem eins: viel Arbeit. „Wir reichen die Senkung der Mehrwertsteuer vollständig an unsere Kunden weiter“, teilte Rita Mann vom Vorstand der Konsumgenossenschaft Königs Wusterhausen mit.

Das Konsum Kaufhaus, ehemals "Haus der Bauern", in Königs Wusterhausen Quelle: Josefine Sack

Wie sehr die Kunden von den Preissenkungen tatsächlich profitieren? Ein Blick auf die Preisschilder zeigt: nicht viel. Bei Produkten des alltäglichen Bedarf sparen Konsumenten gerade einmal ein paar Cents.

Neue Preisschilder für 20.000 Artikel

Seit Montag waren Rita Mann und ihre Belegschaft vor allem damit beschäftigt, sämtliche Produkte mit neuen Preisschildern zu versehen. Insgesamt mussten an die 20.000 Artikel neu ausgepreist werden. Die IT-Mitarbeiter des Kaufhauses arbeiteten mit Hochdruck daran, die Kassen bis zum Mittwoch auf die niedrigeren Sätze umzustellen. „Es ist ein enormer Aufwand“, sagte Mann. Nicht alle Preisschilder müssten jedoch geändert werden. Für Kurzwaren, Unterwäsche, Handtücher und Co. soll der Rabatt pauschal an der Kasse gewährt werden.

„Ich hoffe, dass der Rabatt für die Kunden ein zusätzlicher Anreiz ist“: Anette Sticker, Inhaberin des Eichwalder Buchladens „Komma“. Quelle: Josefine Sack

Auch Anette Sticker von der Buchhandlung „Komma“ in Eichwalde will gern mit den Preisen runtergehen. Allerdings ist das nicht so einfach. Denn für Bücher und ähnliche Produkte gilt eine vertragliche Buchpreisbindung. Sie schreibt den Verlagen vor, für jedes Buch einen unveränderbaren Preis festzusetzen, der dann für alle Letztverkäufer verbindlich ist, also weder unter- noch überschritten werden darf.

Ein Brötchen aufs Haus

Die Buchhändlerin kann die Preise nur senken, wenn die Verlage mitmachen. „Das ist momentan eine unsichere Situation“, so Sticker. Das Ganze solle über das Kassensystem abgewickelt werden. Auch für sie ist die Preissenkung ein bürokratischer Mehraufwand: „Den kann ich mitten im Schulbuchgeschäft nicht unbedingt noch gebrauchen.“ Auch alle Nicht-Buch-Materialien, darunter Postkarten, Vasen und Porzellan, will Sticker für ihre Kunden bis zum Jahresende reduzieren. „Ich hoffe, dass der Rabatt für die Kunden ein zusätzlicher Anreiz ist, jetzt in der Urlaubszeit das eine oder andere Buch mehr oder einen schönen Non-Book-Artikel, den man sich sonst vielleicht nicht einfach so gönnt, zu kaufen.“

Ganz anders handhaben es die Betreiber der über die Region hinaus bekannten Backmanufaktur „Zum Brotsommelier“ in Prieros. Statt die Preise für ihre Brote, Torten und Sahneschnitten zu senken, bekommen Kunden bis zum Jahresende zu jedem Kauf und jeder Bestellung einfach ein Brötchen geschenkt. „Wir haben lange überlegt, aber die Preise anzupassen, hätte für uns einen riesigen Mehraufwand bedeutet“, erläuterte Inhaberin Jana Schüren. Die Steuersenkung hätte dazu geführt, dass die Backwaren zu völlig absurden Preisen über die Ladentheke verkauft worden wären. Und gespart hätten die Kunden nur kleine Centbeträge.

„Wir müssen zusehen, dass wir überleben“

Hinzukommt, dass der Brotsommelier beides ist: Bäckerei und Restaurant. Je nachdem, ob die Backwaren und Speisen mitgenommen oder vor Ort verzehrt werden, gelten andere Steuersätze. Allein die Umprogrammierung der Kasse auf die niedrigeren Sätze – bei vielen Modellen muss die Umstellung einmalig manuell erfolgen – hätte die Bäcker bis zu 500 Euro gekostet: „Der Aufwand hätte in keinem Verhältnis zum Nutzen gestanden“, sagt Schüren. Nach der Corona-Krise müssen die Bäcker momentan besonders gründlich kalkulieren. Weil wegen der Pandemie sämtliche Feierlichkeiten im Restaurant abgesagt wurden, verzeichnet die Backstube mit insgesamt sieben Mitarbeitern Umsatzeinbußen im höheren fünfstelligen Bereich.

Die Inhaberin des Eiscafé Eisgenuss in Königs Wusterhausen, Manuela Kurzeja (Archivbild). Quelle: Frank Pawlowski

Ähnlich geht es Manuela Kurzeja, Inhaberin des Café Eisgenuss in der Bahnhofstraße in Königs Wusterhausen. „Wir würden die Steuersenkung gern auf unsere Kunden umlegen. Aber wir müssen zusehen, dass wir überleben“, sagt sie. Die Eisverkäuferin betreibt noch ein weiteres Geschäft im A10-Center. Auch wenn das Geschäft nach der Corona-Zwangspause wieder angelaufen ist, blickt Kurzeja geschäftlich auf eine ungewisse Zukunft: „Wir haben so viel nachzuholen.“

