Coronabedingte Mietausfälle halten sich in der Region bisher in engen Grenzen

Königs Wusterhausen/Wildau

Bisher sind in der Region offenbar nur sehr wenige Mieter gezwungen, aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie bei ihren Vermietern Stundungen oder gar einen Komplettaufschub der Mietzahlungen zu beantragen.

So liegt bei der Wohnungsgenossenschaft Königs Wusterhausen mit ihren 1803 Mitgliedern und 1416 Wohnungen bisher nicht ein einziger derartiger Antrag vor. Vorstand Ralf Kneller führt dies vor allem darauf zurück, dass aktuell noch die staatlichen Sofortprogramme greifen. Außerdem hätten seine Genossenschaftler mit einem Durchschnittsalter von 59,7 Jahren einen Lebensabschnitt erreicht, in dem viele schon über ein gewisses finanzielles Polster verfügen beziehungsweise als Senioren von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit nicht mehr betroffen sind.

Ein Mitglied hat Stundung der Miete beantragt

Ähnlich verhält es sich in der Wohnungsgenossenschaft Wildau mit ihren 480 Mitgliedern und insgesamt 393 Wohnungen. Bisher ist hier Vorstand Carsten Kröning zufolge nur ein einziges Mitglied aufgrund der Pandemie in finanzielle Engpässe geraten, sodass es eine Stundung der Miete beantragen musste.

Auch die Mitarbeiter der Wohnungsbaugesellschaft Königs Wusterhausen sind erleichtert, dass derzeit weitaus weniger Anträge auf Mietstundungen vorliegen, als anfangs befürchtet. „Erfreulicherweise hält sich die Anzahl der Anträge bisher in engen Grenzen“, betont Geschäftsführer Rolf Faust, „sodass im Unternehmen noch keine nennenswerten Erlösschmälerungen eingetreten sind.“ Das allerdings könne sich mit der Dauer der Pandemie von Monat zu Monat schnell ändern.

Derzeit noch finanzielle Reserven

Noch verfügten Familien trotz Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit über finanzielle Reserven. Oft hätten auch Soforthilfen in Anspruch genommen werden können, die aber irgendwann aufgebraucht seien. „Das Fatale ist, dass jetzt einigen treuen, rechtschaffenen Mietern, die über Jahre immer pünktlich ihre Miete gezahlt haben, plötzlich komplett die Arbeit weggebrochen ist“, sagt Faust. Diese Bewohner werde das Unternehmen selbstverständlich nicht im Regen stehen lassen. „Wichtig ist nur, dass diese unverschuldet in Not geratenen Mieter ihre Scham überwinden, den Weg zu uns finden und sich auch tatsächlich helfen lassen“, betont Rolf Faust.

Geringe Nachfrage auch in Wildau

Auch der Geschäftsführer der Wildauer Wohnungsbaugesellschaft Sven Schulze bewertet die bisherige Nachfrage von Gewerbetreibenden und Mietern nach coronabedingten Stundungen als sehr gering.

Bisher betreffe das bei der Wiwo mit ihren über 2000 Wohnungen nur 15 Gewerbetreibende und elf Wohnungsmieter. Schulze befürchtet allerdings, dass die Zahlen in den nächsten Monaten steigen werden, „da sich die finanziellen Auswirkungen gerade auch bei den Gewerbetreibenden, erst wieder mit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit abschätzen lassen.“ Bei den an die Wiwo herangetragenen Fällen handelt es sich um 26 Stundungen. Das Unternehmen gewährt diese zinsfrei, nachdem die Betroffenen den Zusammenhang zwischen Pandemie und nicht oder nicht vollständig gezahlter Miete glaubhaft versichert haben.

Spezieller Schutz für Mieter

Nach Gesprächen mit den Betroffenen werden Schulze zufolge generell die Maßnahmen in jedem Einzelfall getroffen. Schon Ende März hatte die Bundesregierung einen speziellen Schutz für Mieter beschlossen. Wer coronabedingt seine Miete von April bis Juni nicht zahlen kann, darf vom Vermieter nicht gekündigt werden. Erst wenn die Mietschulden aus diesem Zeitraum auch nach zwei Jahren nicht beglichen werden, darf der Mieter vom Eigentümer gekündigt werden.

Von Franziska Mohr