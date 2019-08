Königs Wusterhausen

Am Sonntagabend wurden mindestens sieben Senioren in der Region von falschen Beamten in akzentfreiem Deutsch angerufen, die sich ihnen wahlweise als Mitarbeiter der Berliner Polizei beziehungsweise des Brandenburger Landeskriminalamtes vorstellten.

Kriminelle versuchten, Informationen zu Geld- und Wertgegenständen zu erhalten

Sie versuchten, die Angerufenen zu verunsichern, indem sie von erfolgreichen Festnahmen sprachen, bei denen die Täter Wohnungslisten bei sich hatten, auf denen auch die Adressen der „weiteren Opfer“ verzeichnet waren. Die Kriminellen hatten versucht, Informationen zu Geld und Wertgegenständen im Haushalt zu erlangen. Besonnen reagierten alle Angerufenen, indem sie nicht nur die Gespräche beendeten, sondern umgehend die echte Polizeiinspektion verständigten.

Polizei warnt vor zwielichtigen Anrufen

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor zwielichtigen Anrufen, die von angeblichen Anwälten, Richtern oder Kriminalbeamten kommen. Angerufene werden gebeten, sich nicht durch das Gerede beeindrucken, unter Druck setzen oder verwirren zu lassen. Betroffene sollten genau prüfen, auf welche Angebote und Personen sie sich einlassen. Dabei ist es wichtig, sich bei der Überprüfung niemals unter Zeitdruck setzen zu lassen. Die Polizei rät dazu, nie übereilt auf Drohungen einzugehen und keine Auskünfte zu Wohn- oder Vermögensverhältnissen zu geben. Wenn ein dubioser Anruf eingeht ist es wichtig, Rücksprache mit Angehörigen, Nachbarn und Freunden zu halten, um im Zweifelsfall die Polizei zu verständigen. Ein gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit.

