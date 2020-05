Corona-Streit: So ging es im Stadtrat ohne den Bürgermeister weiter

Königs Wusterhausen

Der Vereinssport von Kindern, Jugendlichen bis 18 Jahren sowie von Menschen mit Behinderungen soll auf den Sportanlagen der Stadt Königs Wusterhausen künftig kostenlos sein. Die so geänderte Satzung zur Nutzung der Anlagen soll zum 1. Januar 2021 in Kraft treten. Das hat die Stadtverordnetenversammlung mehrheitlich auf Antrag der CDU-Fraktion beschlossen.

Fraktionen unter sich

Es war einer von mehreren Beschlüssen, bei denen die Fraktionen SPD, CDU, Linke, Wir für KW/BVO, Bündnisgrüne, zwei fraktionslose Stadtverordnete sowie ein FWKW-Stadtverordneter unter sich waren. Die AfD, UBL/UFL und die restliche FWKW-Fraktion hatten den Stadtrat am Samstag nach zwei Stunden verlassen. Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) und die Rathausmitarbeiter waren ebenfalls vorzeitig gegangen. Begründet wurde das mit dem Gesundheitsschutz in der Corona-Pandemie.

Die verbliebenen Stadtverordneten tagten weiter. Die SVV war beschlussfähig. Quelle: Frank Pawlowski

Die Sitzung wurde fortgesetzt. Mindestens 13 Stadtverordnete hätten dafür anwesend sein müssen, 24 nahmen weiter an der Sitzung teil. Vorsitzende Laura Lazarus ( CDU) sagte am Montag der MAZ, die SVV sei regulär fortgeführt worden. „Die Beschlussfähigkeit war gegeben, die Öffentlichkeit war hergestellt.“

Kaum Diskussionen

Diskussionen blieben am Samstag aber weitgehend aus, überwiegend standen Anträge der verbliebenen Fraktionen zur Abstimmung. Zu einigen Anträgen lagen schriftliche Stellungnahmen des Rathauses vor. Zum Sportanlagen-Beschluss sagte der Vorsitzende des zuständigen Fachausschusses, Stefan Jablonski ( CDU) am Samstag im Stadtrat, eine lange bestehende Forderung werde damit umgesetzt. Linken-Fraktionschef Michael Wippold verwies darauf, dass der Landkreis Dahme-Spreewald das für seine Sportanlagen auch in KW schon umgesetzt habe. Die Stadtverwaltung empfahl, den Beschlussantrag zurückzuziehen und zu überarbeiten. Laut Jablonski sei das bei den geforderten Punkten inzwischen geschehen.

Das Präsidium mit Vorsitzender Laura Lazarus (3.v.l.). Quelle: Frank Pawlowski

Mehrheitlich abgelehnt wurde ein Antrag der FWKW-Fraktion, einen Änderungsbeschluss zum Haushalt 2020 aufzuheben, damit der Haushaltsplan vollständig in Kraft treten könne. Es geht um einen städtischen Eigenanteil von 300000 Euro für den Bau eines Kunstrasenplatzes auf dem Vereinsgelände von Eintracht Königs Wusterhausen in Zeesen. Der Zuschuss ist Auslöser für den seit Monaten andauernden Streit zwischen dem Bürgermeister und dem Landkreis. Der Stadthaushalt für 2020 ist noch nicht bestätigt.

Rettungsschirm für KW

Ein Corona-Rettungsschirm für kleine Unternehmen und für Vereine wurde dennoch beschlossen, eine Million Euro sollen bereitgestellt werden. „Wir müssen alles tun, damit nach Corona noch etwas übrig ist von unserem schönen, städtischen Leben“, sagte SPD-Fraktionschef Ludwig Scheetz. Laut Rathaus müsse ein bestätigter Haushalt vorliegen, außerdem wäre ein Nachtragshaushalt für die Summe aufzustellen. Als weitere Corona-Hilfe wurde mehrheitlich ein Erlass von Pachten und Nutzungsgebühren für Sportvereine auf städtischen Grundstücken beschlossen. Laut Rathaus fallen bei 26 Pachtverträgen von Vereinen monatlich 1700 Euro an.

Corona-Prämie unerwünscht

SPD, CDU, Linke, Bündnisgrüne, Wir für KW/BVO und die beiden Fraktionslosen zogen den gemeinsamen Antrag für eine Sonderzahlung an die rund 400 Mitarbeiter der Stadtverwaltung zurück. Die 200-Euro-Prämie sollte eine Anerkennung für die Leistungen in der Coronakrise sein. Der Bürgermeister begrüßt die Geste in seiner schriftlichen Stellungnahme zum Antrag, hält die Prämie aber nicht für das „richtige Mittel“. Auch der Personalrat lehnt die Prämie ab. Er sehe keine Notwendigkeit und halte eine Finanzierung für fraglich, teilte die Vorsitzende dem Stadtrat mit. Der Bürgermeister veröffentlichte die Mail einer Mitarbeiterin, sie schrieb: „Meiner Meinung nach wären ein paar nette Worte vollkommen ausreichend.“ Eine Sonderzahlung komme „bestimmt auch nicht so gut nach außen an“. Linken-Fraktionschef Michael Wippold regte an, dass die SVV den Mitarbeitern nun mit einem Brief für ihren „unermüdlichen Einsatz“ dankt.

Der vorzeitige Abgang des Bürgermeisters und der drei Fraktionen wurde von den verbliebenen Sitzungsteilnehmern kritisiert. Sie sei entsetzt, sagte die Fraktionschefin der Bündnisgrünen, Ines Kühnel. CDU-Fraktionschef Christian Möbus sprach von einem „unwürdigen Schauspiel“. Der öffentliche Teil der SVV war um kurz nach 14 Uhr beendet, die Sitzung begann um neun Uhr.

