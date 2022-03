Mittenwalde

Einbrecher haben laut Angaben der Polizei in der Nacht zum Donnerstag das Grundstück einer Firma in der Zülowstraße in Mittenwalde betreten. Dort brachen sie mindestens drei Container auf und stahlen Spezialwerkzeug und Kupferkabel.

Einer ersten Schätzung zufolge liegt der Schaden bei mindestens 50.000 Euro. Im Rahmen erster Ermittlungen wurden Spuren und Beweismittel gesichert.

Waltersdorf: 87-Jähriger werden Börse und Schlüssel gestohlen

Bei ihrem Einkauf in einem Discounter in Waltersdorf wurde am Mittwoch eine 87 Jahre alte Rentnerin bestohlen. Die Unbekannten entwendeten aus der Tasche der betagten Frau die komplette Geldbörse und Schlüssel.

Königs Wusterhausen: Lkw und Skoda touchieren sich

Unweit der Autobahnausfahrt Königs Wusterhausen ereignete sich am Mittwoch zur Mittagszeit ein Verkehrsunfall.

Teaser aus Spaß benutzt

Ein Mercedes-Lkw und ein Personenkraftwagen der Marke Skoda waren seitlich miteinander kollidiert. Die Autos blieben aber trotz eines Gesamtschadens von rund 4.000 Euro fahrtüchtig. Verletzt wurde niemand.

Senzig: Karambolage um die Mittagszeit

Die Polizei wurde am Mittwoch zur Mittagszeit in die Wendenstraße gerufen, da es an der Ecke zur Bergstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen war. Nach der Missachtung der Vorfahrt waren ein Ford und ein Toyota zusammengestoßen, was mit einem Sachschaden von etwa 3.500 Euro endete. Die Insassen blieben unverletzt und beide Autos fahrbereit.

Von MAZonline