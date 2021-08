Königs Wusterhausen

In der Königs Wusterhausener Montessori-Schule gibt es dieser Tage eigentlich wenig Grund zur Klage – und das sei nach einem Jahr der völligen Unsicherheit auch mal ganz schön, sagt Thomas Enkelmann, Geschäftsführer der Trägergesellschaft FAWZ.

In der ersten Klassenstufe sind Anfang August 26 Kinder eingeschult worden, genauso viele wie im vorigen Jahr. Damit kann die Schülerzahl gehalten werden. Wachstum wäre wahrscheinlich besser, aber dafür hätten im vorigen Jahr schlicht die Voraussetzungen gefehlt. „Für eine weitere Gruppe hätten wir Räume gebraucht, die wir nicht hatten“, so Enkelmann. Und Werbung konnte die Schule ohnehin nicht machen, da sich wegen der unklaren politischen Lage in Königs Wusterhausen zwischenzeitlich sogar die Existenz-Frage stellte. „Vor diesem Hintergrund ist die Schülerzahl gut.“

Erste Abiturienten in Ziegenhals

Zudem habe man die staatliche Anerkennung der Abiturstufe bekommen und im vorigen Jahr auch erstmals das Abitur in Ziegenhals abgenommen. Damit ist der erste Jahrgang von der ersten Klasse bis zur Abiturstufe durchgelaufen – ein Meilenstein für die Schule. Und es gab sogar eine Schülerin mit einem Abi-Schnitt von 1,0. „Das kann man gerade beim ersten Jahrgang nicht erwarten“, so Thomas Enkelmann.

Mindestens ebenso wichtig ist aber, dass sich die politische Situation rund um den Montessori-Campus spätestens seit der Bürgermeisterwahl merklich entspannt hat. Die Kündigung – vor einem Jahr überraschend von Ex-Bürgermeister Swen Ennullat ausgesprochen – ist vom Tisch. Es habe in den vergangenen Wochen auch bereits ein erstes Telefonat mit der neuen Bürgermeisterin Michaela Wiezorek (parteilos) gegeben. Es sei ein gutes und angenehmes Gespräch gewesen, sagt Thomas Enkelmann. Die Schule habe in diesem Zug den bestehenden Mietvertrag erweitert. Sie kann nun weitere Räume nutzen und sich weiter vergrößern. Das hatte das Rathaus zuvor unter Swen Ennullat noch abgelehnt.

Enkelmann: „Wissen nicht, wo es für uns weitergeht“

Der Wahlausgang, das räumt Enkelmann unumwunden ein, sei für den weiteren Weg der Schule in Königs Wusterhausen entscheidend gewesen. Aber das bedeute nicht, dass nach der Wahl von Michaela Wiezorek die Schule jetzt automatisch in Königs Wusterhausen bleibt. Enkelmann: „Natürlich sind die jüngsten Entwicklungen gut fürs Gefühl. Wir wissen jetzt, dass es für uns definitiv weitergeht. Aber wir wissen noch immer nicht, wo.“

Klar ist: In Königs Wusterhausen würde man die Montessori-Schule gerne behalten. Die überraschende Kündigung des Vertrages hatte nicht nur bei den betroffenen Eltern einen Sturm der Entrüstung ausgelöst, sondern auch bei den Stadtverordneten, die die Schule mehrfach als essenziell für die Bildungslandschaft der Stadt beschrieben.

Bestensee hat weiter Interesse an Montessori-Schule

Gleichzeitig gibt es an dem Gebäude, einer alten Armee-Immobilie, aber einen Investitionsstau. Die Turnhalle ist eine offene Flanke, auch in anderen Bereichen gebe es Veränderungsbedarf, so Enkelmann. „Das müssen wir alles ergebnisoffen mit dem Rathaus besprechen, so ist es auch vereinbart worden.“

Ergebnisoffen vor allem deshalb, weil immer noch das Angebot der Gemeinde Bestensee im Raum steht, die eine Ansiedlung der Schule im eigenen Gemeindegebiet begrüßen würde. Zuletzt gab es zwar Unstimmigkeiten. Die Gemeindevertretung hatte den von der Verwaltung vorgeschlagenen Standort abgelehnt. Das grundsätzliche Interesse ist in Bestensee aber nach wie vor da. „Einen Alternativstandort prüfen wir gerade, aber auch in dieser Frage ist bislang alles offen“, so Thomas Enkelmann.

