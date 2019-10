Königs Wusterhausen

Eine 40-jährige Audi-Fahrerin touchierte am Freitagnachmittag beim Ausparken in der Erich-Weinert-Straße in Königs Wusterhausen ein BMW-Motorrad. Dessen Fahrer (34) stürzte. Er verletzte sich und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wurde laut Polizei auf 1800 Euro geschätzt.

Von MAZonline