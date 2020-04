Hermsdorf/Münchehofe

Feuerwehrkräfte und Polizeibeamte waren am Donnerstag in den frühen Nachmittagsstunden in Hermsdorf/ Münchehofe im Einsatz.

In einem Waldstück nahe dem Mühlenweg bei Hermsdorf/ Münchehofe war der Ausbruch eines Brandes gemeldet worden. Auf einer Fläche von ungefähr 300 Quadratmetern stand der Waldboden aus noch unbekanntem Grund in Flammen. Das Feuer konnte aber von den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr umgehend gelöscht werden, bevor es zu größeren Gefährdungen kam und sich der Brand weiter ausbreiten konnte. Verletzt wurde bei der Löschung niemand.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen, um die Ursache des Brandes herauszufinden.

