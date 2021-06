Königs Wusterhausen

Die Staatsanwaltschaft Cottbus hat die Ermittlungen gegen die stellvertretende Königs Wusterhausener Stadtrats-Vorsitzende Teresa Nordhaus (Grüne) wegen Nötigung eingestellt. Das geht aus einem Schreiben hervor, das Nordhaus zugestellt wurde.

Nordhaus war im September vorigen Jahres vom damaligen Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) angezeigt worden. Die Anzeige hatte für Aufregung gesorgt, es war die erste in einer langen Reihe von Strafanzeigen, mit denen sich Ex-Bürgermeister und Stadtverordnete überzogen.

Nordhaus wies Ennullat an, zu bleiben

Ausgangspunkt waren damals zwei Sitzungen der SVV in der Paul-Dinter-Halle. Ennullat und seine Verwaltungsspitze wollten die Sitzungen unter Berufung auf ein Gefahrengutachten nach zwei Stunden verlassen. Das hatte sich in den Monaten seit Beginn der Pandemie als übliche, wenngleich umstrittene Praxis herauskristallisiert. Im September allerdings beschloss die SVV, dass Ennullat der Sitzung bis zum Ende beiwohnen muss. Teresa Nordhaus, die die Sitzung damals in Vertretung leitete, verpflichtete Ennullat daraufhin, zu bleiben. Ennullat protestierte und wies darauf hin, dass die Beschlüsse seiner Auffassung nach rechtswidrig sind. Er blieb aber – und zeigte Teresa Nordhaus anschließend wegen versuchter Körperverletzung und Nötigung an.

Dafür sah die Staatsanwaltschaft nun offenbar keine hinreichenden Anhaltspunkte. „Es ist natürlich eine Erleichterung, das nach so vielen Monaten zu erfahren, auch wenn ich keine ernsthaften Zweifel daran hatte, dass es so kommt“, sagt Teresa Nordhaus.

Weitere Anzeigen werden noch bearbeitet

Die Staatsanwaltschaft hatte Ende November in diesem Fall für Verwirrung gesorgt. Erst hatte sie auf Nachfrage mitgeteilt, dass die Ermittlung eingestellt wurden. Kurz darauf hieß es, das sei doch nicht der Fall. Nun ist das Ende der Ermittlungen aber offiziell.

Zahlreiche weitere Strafanzeigen gegen SVV-Mitglieder aber auch gegen Swen Ennullat und einige seiner Stellvertreter werden derzeit aber von der Staatsanwaltschaft noch bearbeitet. Um wie viele Anzeigen es sich handelt, ist unklar. Bekannt sind mindestens elf weitere Anzeigen Swen Ennullats gegen deutlich mehr Vertreter der Königs Wusterhausener Stadtpolitik sowie mindestens drei Anzeigen gegen Ennullat und seine Stellvertreter. Zu genauen Zahl erteilt die Staatsanwaltschaft aber keine Auskunft.

