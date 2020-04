Corona-Lockerungen: Einzelhändler stehen in den Startlöchern

Königs Wusterhausen

Einzelhändler haben die Lockerung der Corona-Verbote mit großer Erleichterung aufgenommen. Sie wollen ihre Geschäfte schnell wieder öffnen. In Brandenburg soll das ab 27. April wieder möglich sein, wie die Landesregierung zunächst mitteilte. Am Donnerstag hofften Gewerbetreibende aber noch auf einen früheren Zeitpunkt.

Geschäfte wollen schon Montag öffnen

So bereiten sich Geschäftsinhaber der Königs Wusterhausener Innenstadt darauf vor, ihre Läden am kommenden Montag, den 20. April, zu öffnen. „Wir werden am Wochenende alles startklar machen“, sagte Karin Spengemann. Sie ist Inhaberin des Modeverstecks in der Bahnhofstraße und Vorsitzende des Vereins Citypartner. Alles hänge aber nun davon ab, wie in Brandenburg die schrittweisen Lockerungen konkret umgesetzt werden, auf die sich Bund und Länder geeinigt haben. „Deshalb kann ich mich auch noch nicht so richtig freuen. Die Handbremse ist bei mir innerlich noch angezogen“, sagt Karin Spengemann.

In die verwaiste Bahnhofstraße zieht wieder mehr Leben ein, sobald die Geschäfte wieder geöffnet sind. Quelle: Gerlinde Irmscher

In den Startlöchern steht auch Sylvia Senger mit ihrer Stadtbuchhandlung. „Wir freuen uns riesig, dass wir wieder aufmachen können.“ Sie und ihre Mitarbeiterinnen hatten sich in den zurückliegenden Tagen schon darauf vorbereitet. Sylvia Senger berichtet von der großen Anteilnahme der Kunden, seit die Geschäfte am 18. März wegen der Corona-Pandemie schließen mussten. „Die Solidarität war der Wahnsinn. Das beflügelt einen, wenn es jetzt wieder weitergeht.“ Für den Herbst bereitet sogar schon wieder eine Lesung vor. Sie möchte Brandenburgs früheren Ministerpräsidenten Matthias Platzeck nach Königs Wusterhausen einladen.

Lockerung kommt rechtzeitig

Die Inhaberin von „Midas Feine Wäsche“, Iljana Olitzsch, will ihren Dessous-Laden neben dem Capitol-Kino schnell wieder öffnen. „Toll, dass die Verbote gelockert werden“, sagt sie. Für sie kommt das gerade noch rechtzeitig. Die Frühjahrsmode kann sie nun doch noch an die Frau bringen und somit die Warenrechnungen begleichen. Iljana Olitzsch hat sich vor Ostern persönlich bei ihren Stammkundinnen gemeldet und ihnen schöne Feiertage gewünscht, Außerdem wollte sie wissen, wie es ihnen ergeht. „Die Resonanz war super“, erzählt Iljana Olitzsch. Die Kundinnen hätten versichert, dass sie mit den Käufen warten, bis der Laden wieder geöffnet ist, und nicht online einkaufen. Darüber hat sich Iljana Olitzsch sehr gefreut. Sie hofft, dass die Krise zu einem Umdenken führt und der lokale Einzelhandel mit seiner individuellen Betreuung wieder mehr wertgeschätzt wird.

Iljana Olitzsch vor ihrem Midas-Laden in der Bahnhofstraße. Quelle: Frank Pawlowski

Die Fahrradläden dürfen ebenfalls wieder öffnen. Steffen Clasen von Fahrradservice Ranzinger in der Eichenallee in Königs Wusterhausen hatte sich dafür schon seit Wochen stark gemacht. Er sieht das auch als Erfolg der Kunden, die diese Forderungen unterstützt haben. Clasen würdigte außerdem den Einsatz von regionalen Landtagsabgeordnete von CDU, Bündnisgrünen und SPD. „Es ist für die Königs Wusterhausener Innenstadt sehr wichtig, dass die Geschäfte wieder offen sind“, sagt er.

Musikladen verkürzt geöffnet

Daniele Brusgatis will ihren Musikladen und Ticketservice öffnen, sobald das Land die Empfehlungen zu den Lockerungen umgesetzt hat. Zunächst werde es bei ihr verkürzte Öffnungszeiten geben, wahrscheinlich bis Ende April. Sie muss nebenbei noch mit vielen Veranstaltern verhandeln. „Die Kunden brauchen noch ganz viel Geduld“, sagt sie.

Das Positive mitnehmen

Karin Spengemann von den Citypartnern nimmt aus der schweren Zeit der wochenlangen Geschäftsschließungen einiges Positive mit. „Ich habe viel gelernt in dieser Zeit.“ Am meisten beeindruckt hat sie, wie die Gewerbetreibenden untereinander und die Kunden zusammengehalten haben. „Das zeigt, was wir gemeinsam schaffen können“, sagt sie. Sie wünscht sich, dass die Unterstützung für den lokalen Handel fortbesteht. „Wenn es nach mir geht, sollte das nie aufhören.“

Von Frank Pawlowski