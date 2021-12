Königs Wusterhausen

Zehn Tage nach der Bluttat von Senzig versammelten sich am Montagabend mehrere hundert Menschen in Königs Wusterhausen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren: „Für Freiheit Grundrechte, Menschlichkeit, freie Impfentscheidung und ein Ende der Lockdowns“, so lautet der Slogan des Marsches.

Die Demonstration begann um 18.30 Uhr am Kirchplatz. Angemeldet sei sie laut Angaben eines Polizeisprechers für insgesamt 1000 Menschen gewesen. Selbst war die Polizei mit einem verstärkten Aufgebot vor Ort und erhielt Unterstützung der Bereitschaftspolizei, wie der Sprecher gegenüber der MAZ sagte.

Senzig wurde nicht thematisiert

Die Tat von Senzig wurde zumindest zu Beginn der Demonstration nicht thematisiert – auch nicht auf einem der unzähligen Plakate, welche die Teilnehmer bei sich trugen. „Senzig ist aber sicher ein Teil, der die Menschen motiviert auf die Straße zu gehen“, sagt der Polizeisprecher. Gegendemonstrationen seien nicht angemeldet gewesen.

In erster Linie aber äußerten die Teilnehmer mit den Plakaten ihren Unmut über die pandemiebedingten Corona-Maßnahmen. „Sie wollen keine Welle brechen, sondern uns“, stand etwa auf einem Schild geschrieben. Mit der MAZ wollte der Verfasser des Plakats nicht sprechen. Seit etwa einem Jahr finden die Demonstrationen am Kirchplatz jeden Montag statt.

Justizminister will gegen Telegram-Gruppen vorgehen

In mehreren Telegram-Gruppen wurde zu der Demonstration aufgerufen. Seit längerem wird kritisiert, dass sich Menschen über den Chatdienst zunehmend radikalisieren. So kam es in der Vergangenheit gar zu Morddrohungen gegen Politiker, etwa gegen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU).

Dagegen vorgehen will nun der neue Bundesjustizminister, Marco Buschmann (FDP). „Teile der sogenannten ‚Querdenker‘-Bewegung haben längst den Boden des Grundgesetzes verlassen; das zeigen nicht zuletzt die unsäglichen Morddrohungen gegen Ministerpräsident Kretschmer und gegen andere Repräsentanten unseres Staates“, sagte er jüngst dem Redaktions Netzwerk Deutschland (RND).

Von Steve Reutter