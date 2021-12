Königs Wusterhausen

Königs Wusterhausens Bürgermeisterin Michaela Wiezorek (parteilos) hat nach der Familientragödie in Senzig den Einsatzkräften besonders gedankt und sie gewürdigt. Diese Wertschätzung ist sehr wichtig und hilft den Betroffenen, das Erlebte zu verarbeiten, sagt Pfarrerin und Nofallseelsorgerin Sabine Röhm vom BER-Flughafen in Schönefeld.

Pfarrerin betreut Reisende und Berliner Feuerwehrleute in Notfällen

Sie betreut Reisende und Mitarbeiter des Flughafens in Notsituationen und gehört außerdem zu einem Team, das sich seelsorgerisch um Berliner Feuerwehrleute nach schweren Einsätzen kümmert. Ihre Brandenburger Kollegen tun das gerade für Feuerwehrleute in Königs Wusterhausen, für die nach dem Fund der fünf Leichen in Senzig ein Seelsorgezentrum eingerichtet wurde.

Worauf es bei der Seelsorge für Rettungskräfte ankommt

Die MAZ erkundigte sich bei Sabine Röhm, was bei der Seelsorge für Rettungskräfte passiert und worauf es ankommt. „Wir sagen, dass es normal ist, wenn der Körper auf ein unnormales Ereignis reagiert und es jemandem einige Tage nicht gut geht“, erzählt sie. Alpträume, Konzentrationsschwierigkeiten, Appetitlosigkeit können solche Reaktionen sein. Das Wissen darum kann Betroffenen schon sehr helfen, damit fertig zu werden.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Anerkennung der Leistungen bei dem Einsatz spielt eine große Rolle. Den Einsatzkräften wird deutlich gemacht, dass sie alles gegeben haben, das Geschehene aber nicht ändern können. Es komme jetzt darauf an, das Erlebte zu verarbeiten und nach vorne zu schauen. „Wichtig bei den Gesprächen ist es, dass man eine Perspektive gibt“, sagt Sabine Röhm.

Strategien zur Bewältigung schlimmer Erlebnisse

Strategien zur Bewältigung nennt das die Expertin. Dabei geht es um die Frage, was jemand tun kann, damit es ihm oder ihr wieder besser geht. „Etwas Gutes für sich zu tun, ist ganz wichtig“, sagt Sabine Röhm. Meistens sind das Dinge, bei denen man sich auch sonst im Alltag wohlfühlt. Ein gutes Essen, ein gemütlicher Abend auf der Couch. Jeder muss das selbst für sich entscheiden, jeder macht das anders.

Kerzen vor dem Wohnhaus in Senzig, in dem sich die Familientragödie ereignete. Quelle: dpa/Fabian Sommer

„Mancher braucht Ruhe, ein anderer braucht Action. Das ist ganz unterschiedlich.“ Eine wichtige Aufgabe bei der sogenannten Stressbewältigung ist das Gespräch. „Reden hilft immer, auch der Austausch der Einsatzkräfte untereinander ist wichtig.“ So hat jeder den Einsatz an einer anderen Stelle erlebt. Es kann helfen, sich das zu erzählen.

Niemand wird zum Reden gezwungen

Grundsätzlich gilt jedoch – niemand wird zum Reden gezwungen. Die Teilnahme an den seelsorgerischen Gesprächen ist freiwillig. Auch hier reagieren Einsatzkräfte unterschiedlich, Manche schweigen lieber, andere wollen ganz viel reden. Das hängt auch von der aktuellen persönlichen Situation ab und natürlich vom Einsatz. Wenn Kinder beteiligt waren, sei das immer besonders schlimm. Außerdem kommt es darauf an, was die Einsatzkräfte gesehen haben.

Gespräche bleiben streng vertraulich

Alles, was mit Seelsorgern besprochen wird, bleibt vertraulich. „Kein Wort dringt je nach außen“, sagt Sabine Röhm. Neben den Seelsorgern führen bei der Berliner Feuerwehr auch speziell geschulte Feuerwehrleute die Gespräche nach belastenden Einsätzen durch.

Sabine Röhms Team bietet Feuerwehrleuten an, sie längerfristig bei der Verarbeitung eines Einsatzes zu begleiten. Wer sich nach vier Wochen aber nicht besser fühlt, für den kommt beispielsweise eine Therapie in Frage.

Bürgermeisterin Wiezorek: Größter Respekt vor Rettungskräften

Königs Wusterhausener Feuerwehrleute standen nach dem Einsatz am Samstag teilweise unter Schock, wie das Rathaus mitteilte. Bürgermeisterin Michaela Wiezorek erklärte am Montag nach einem Treffen mit der Stadtwehrführung: „Was die Kameradinnen und Kameraden geleistet haben, ist bewundernswert. Insbesondere die ehrenamtlichen Kräfte waren einer seelischen Belastung ausgesetzt, mit der niemand gerechnet hätte. Und dennoch haben sie ihre Aufgabe hervorragend bewältigt. Ich habe größten Respekt vor der Leistung der Rettungskräfte.“

Von Frank Pawlowski