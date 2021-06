Nach Wachen-Schließung: Wernsdorfer Feuerwehr könnte Container bekommen

Wernsdorf

Die Wernsdorfer Feuerwehr soll schnellstmöglich Container bekommen, damit sie ihre Arbeit wieder aufnehmen kann. Das haben die Königs Wusterhausener Stadtverordneten am Dienstag beschlossen. Sie reagierten damit kurzfristig darauf, dass die Wehr sich am Montag selbst außer Dienst gestellt hatte. Begründet worden war das unter anderem mit dem schlechten Zustand des 120 Jahre alten Gerätehauses.

Ortswehrführer Daniel Grabowski war am Dienstag auch im Stadtrat anwesend – und startete einen Frontalangriff gegen das Gremium. „Sie haben als SVV versagt“, sagte er. Seine Aussage begründete er damit, dass die Stadt schon 2017 ein neues Gerätehaus versprochen hatte. „Seitdem passiert nichts mehr“, so Grabowski.

Ortswehrführer: „Fangen Sie an zu bauen!“

Tatsächlich hat die SVV allerdings in den vergangenen Jahren wiederholt Beschlüsse zum Bau des Gerätehauses gefasst. Ins Stocken geraten sind die Planungen offenbar nach 2017 im Rathaus, wie Vertreter des Bauamtes in der Sitzung einräumten. Konkrete Aussagen zu den Gründen konnten allerdings nicht getroffen werden. Zuständig ist Fachbereichsleiter und Vizebürgermeister René Klaus. Der war allerdings seit etwa einem Jahr nicht mehr in der SVV. Nachdem er vorige Woche im Dienst war, meldete er sich in dieser Woche krank.

Aktuell läuft für Wernsdorf das Bebauungsplanverfahren, die Planungen für den Hochbau sind ausgeschrieben. Diese Nachricht beschwichtigte die Feuerwehrleute allerdings nicht. Auf die Frage von Stefan Jablonski (CDU), was die Stadtverordneten außer den nötigen Beschlüssen noch tun könnten, antwortete Daniel Grabowski: „Sie haben alle zwei gesunde Hände. Fangen Sie an zu bauen! So lange nichts passiert, bleibt die Wache zu.“

Keine Aussagen zu Zwist um Zeesen

Tags zuvor hatte Stadtwehrführer Sebastian Gellrich den Rückzug der Wernsdorfer noch damit begründet, dass die Wernsdorfer erzürnt über Gespräche zu einer möglichen Erweiterung des Gerätehauses in Zeesen seien. Das bestätigte Daniel Grabowski nicht.

Die Stadtverwaltung will nun so schnell wie möglich prüfen, ob und wie Container in Wernsdorf Abhilfe schaffen können.

Von Oliver Fischer